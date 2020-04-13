«التجارة» تستثني الخضروات المجمدة من حظر التصدير

قررت وزارة التجارة والصناعة، استثناء كافة انواع الخضار المجمد، من قرار حظر تصدير البقوليات رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠.ويأتي ذلك استجابة لمطالب المجلس التصديري للصناعات الغذائية.وتشمل البقوليات المستثناة الفاصوليا والبسلة المجمدة، وجميع الخضروات المجمدة الأخرى.وكانت وزارة التجارة والصناعة قرارا بوقف تصدير جميع أصناف البقوليات لمدة ٣ أشهر.ويأتي هذا القرار فى إطار حرص الوزارة على تنفيذ الخطة الشاملة التي أقرتها الحكومة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد.