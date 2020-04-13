بسبب دار مسنين.. صربيا تتلقى أكبر موجة إصابات بكورونا

أعلنت صربيا اليوم الإثنين، عن أكبر زيادة يومية في الإصابة بالعدوى منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، أكثر من ربعها في دار واحد للمسنين.وقال برانيسلا تيودوروفيتش، عالم الوبائيات الصربي، في المؤتمر الصحفي اليومي، إن 140 حالة من بين 424 حالة إصابة جديدة تم اكتشافها، وجدت في مركز أمراض الشيخوخة في مدينة نيس الواقعة على مسافة 250 كيلومترا جنوب بلجراد.وأوضح تيودوروفيتش، أن المركز به 256 نزيلا و77 موظفا، وقال إن المنشأة بأكملها تخضع حاليا للحجر الصحي، وإن عملية نقل مرضى الفيروس الفتاك جارية.وقال مسؤول بوزارة الصحة، إن المرض انتشر لأن الموظفين سمحوا لأقارب النزلاء، الذين عاد بعضهم من بلدان أجنبية، بزيارة ذويهم بل واصطحابهم إلى خارج الدار.وفي وقت سابق، قالت شرطة نيس، إنها اعتقلت مدير المركز للاشتباه في السماح بحدوث الانتهاكات ومحاولة إخفاء حقيقة أن بعض الأشخاص الذين تحت رعايته ظهرت عليهم أعراض الفيروس القاتل، وقد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 12 عاما.وأعلنت صربيا عن 4054 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد- 19 و80 حالة وفاة.