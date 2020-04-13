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الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ارتفاع إصابات كورونا في تركيا إلى 1296

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:25 م
كورونا
كورونا
وكالات
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أعلن وزير الصحة التركي، اليوم، تسجيل 98 وفاة جديدة بفيروس كورونا والعدد الكلي يرتفع إلى 1296.

من جانبه أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الإثنين، حظر التجول يومي السبت والأحد القادمين في البلاد لتجنب الفوضى، مشيرا إلى أن تركيا تحرز تقدما هاما في السيطرة على جائحة كورونا.

وقال أردوغان إن تركيا لا تعاني مشكلة في تأمين مستلزمات النظافة والصحة الفردية لمواطنيها، لافتا إلى أن تركيا في مقدمة الدول التي تسيطر على الجائحة بأسرع صورة عبر التدابير المفعلة.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده ستواصل فرض حظر التجول نهاية الأسبوع، وكلما اقتضت الحاجة في إطار مكافحة كورونا، مشيرا إلى أن أنقرة أرسلت مساعدات طبية إلى 34 دولة ومستمرة في الأيام المقبلة.

ولفت أردوغان إلى أنه رفض استقالة وزير الداخلية وطلب منه الاستمرار في منصبه.

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