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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

محلل سياسي يمني يكشف تجاوز الحوثيين لهدنة إيقاف النار: القرار من إيران

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:25 م
الدكتور فارس البيل
الدكتور فارس البيل
سميرة إبراهيم
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رحّبت الحكومة اليمنية ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير المؤيد لقرار التحالف الداعم للشرعية بوقف إطلاق النار، ووصفت الحكومة الشرعية الاعتداءات الحوثية المستمرة، رغم إعلان وقف إطلاق النار من جانب واحد، بالتصعيد الخطير، وطالبت المبعوث الأممي الخاص لليمن بالتحرك سريعًا للضغط على الميليشيات.

وفى هذا الإطار، قال الكاتب السياسي اليمني، الدكتور فارس البيل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن الحوثيين يرفضون الهدنة لأنهم لا يمتلكون القرار ولا الرؤية، القرار بيد إيران وهم ليسوا سوى أداة عسكرية بلا عقل، ولأنهم مجرد آلة عسكرية فإن إيقاف الحالة التدميرية لهم مضرة لهم.


وأضاف "البيل": "كما أن إيران تعتبر التوصل لحل سياسي شامل في اليمن إفساد لخطتها في استنرار اشتعال النار في المنطقة واضعاف لقدرتها على تحريك أوراقها المسلحة، وإنهاء الحرب بحل سياسي شامل يحقق طموح اليمنيين معناه انتهاء مشروع الحوثي القائم على الاستيلاء والنهب والتدمير الممنهج، لكل ذلك فإن الهدنة أو التفاوض تحت الضغط الدولي يتخذها الحوثيون مجرد محطة استراحة ومناورة للتملص لا أكثر، ولم يحدث في أي هدنة سابقة أن التزم الحوثيون بأي منها؛ إذ لا قيمة للأعمال الإنسانية أو أوضاع الناس أو حالتهم عند الحوثيين، هم آلات صماء لا تعرف سوى إطلاق النار.

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