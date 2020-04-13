بالتسلسل الزمني.. كيف ارتفعت معدلات وفيات كورونا في مصر؟

رغم الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لمنع تفشي وباء كورونا، والتي جاء أغلبها استباقية، إلا أن مصر سجلت معدلات وفيات تجاوزت المعدلات العالمية حسب تصريحات مدير منظمة الصحة العالمية في مصر خلال شهر واحد تقريبًا من بدء تسجيل الوفيات.سجلت مصر أول حالة وفاة لها في ٨ مارس الماضي ووصلت إلى ١٤٦ حالة في ١١ أبريل.«الدستور» في السطور التالية تتبعت التسلسل الزمني لارتفاع معدلات الوفيات في مصر، وتواصلت مع أحد الأطباء للبحث وراء أسباب هذا الارتفاع.وأعلنت مصر عن وفاة أول حالة مصابة بفيروس كورونا بعد عدة أسابيع من ظهور الحالات في مصر، وكانت لشخص من الجنسية الألمانية، ويبلغ من العمر 60 عاما، ظهرت عليه أعراض مرضية تتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عند وصوله من محافظة الأقصر إلى الغردقة وتوفي بمستشفى العزل في ٨ مارس.وظلت حالات الوفيات تسير بوتيرة بطيئة حتى سجلت في ٢٣ مارس أعلى معدل وفاة يومي بفيروس كورونا، وبلغ إجمالى عدد الوفيات للحالات المصابة بالفيروس المستجد وفقًا لبيانات وزارة الصحة 5 حالات، لتبدأ من بعدها الحالات في التضاعف.محمد شكري طبيب باطنة وقلب، قال إن أغلب حالات الوفيات في مصر هي لشريحة كبار السن والذي يعاني أغلبهم من أمراض مزمنة لا تستطيع مناعتهم مقاومة الفيروس، مشيرًا إلى أنه حسب بيانات وزارة الصحة فإن أغلب الحالات تتوفى فور دخولها المستشفى أو بعد دخولهم بأيام قليلة مما يعني أن الفيروس يكون تمكن من الجهاز التنفسي وأصبح التعامل معه صعبا في ظل عدم وجود دواء مخصص له.وتابع أن المصريين لديهم شعور سلبي نحو الفيروس ونحو المصابين به، وهذا ما أكدته بعض التصرفات الغريبة من بعض المصريين تجاه المصابين بالمرض والمتوفين بسببه وآخرهم واقعة القرية التابعة لمركز أجا بالدقهلية، مما يجعل أي شخص لديه أعراض المرض لا يهتم بالذهاب إلى المستشفى إلا بعد وصوله لمرحلة صعبة تتطلب نقله للعناية المركزة.وأكد أنه في حالة اهتمام المصريين بالمرض وأعراضه والاهتمام بالذهاب إلى الطبيب في حالة ظهور أعراض أو مخالطتهم للحالات الإيجابية من الممكن أن نستطيع التعامل معهم طبيًا وتقليل عدد الوفيات.وبلغت عدد الوفيات جراء الفيروس ٤٦ حالة، ومع بداية شهر إبريل الجاري اتخذ معدل الوفيات منحنى تصاعديا بصورة كبيرة جدًا، وارتفع معدل الوفيات الإجمالي إلى 6.9% مقارنة بعدد المصابين البالغ 1699 حالة حتى ١٠ إبريل الجاري.وأعلن أحمد المنذري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق المتوسط في تصريحات إعلامية، أن عدد الحالات في مصر غير مخيف بالقياس إلى عدد السكان، ولكن معدل الوفيات أعلى من المعدل العالمي، موضحًا أن خبراء منظمة الصحة العالمية أثنوا على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا.وبدأت وزارة الصحة تسجيل معدلات أكثر ارتفاعًا للوفيات في الأيام الأولى من أبريل مقارنة بشهر مارس، فسجلت في ١٠ أبريل أعلى معدل وفيات يومى مقارنة بالأسابيع التي تسبقه، حيث توفت 17 حالة ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 135 شخصا.وأوضحت الصحة، أن 30% من تلك الحالات توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات، وقبلها بيوم واحد بلغت عدد الوفيات 15 حالة، وبلغت عدد حالات الوفاة في مصر حتى ١١ إبريل، ١٤٦ حالة وفاة.وكشف عمر أبوالعطا، مسئول برامج الترصد والاستجابة بمكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، في تصريحات صحفية أن معدل الوفاة يحدده عدد معايير منها "قدرة نظام الترصد على تحديد جميع المرضى لأن نظام الترصد لو كان لديه قدرة على تحديد جميع الأمراض حتى لو بأعراض بسيطة فهذا يقلل من العدوى".