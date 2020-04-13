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الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 3 فلسطينيين من قلقيلية وبيت لحم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:52 ص
الاحتلال يعتقل
الاحتلال يعتقل
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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، شابين من بلدة عزون، شرق قلقيلية.

وذكرت وكالة الأنباء الفسطينية "وفا"، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسيرين المحررين: معاوية عبداللطيف رضوان (25 عاما)، ومحمود نضال سليم (24 عاما)، بعد أن داهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، شابا من مدينة بيت لحم، "شادي محمد حساسنة 34 عاما"، بعد أن داهمت منزله في منطقة الكركفة وسط المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت أمس الأحد، شابا من ذوي الاحتياجات الخاصة في بلدة نحالين غربا، فيما كسر مستوطنون عشرات أشتال الزيتون في أراضي بلدة الخضر.

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