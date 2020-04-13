306 وفيات بكورونا فى الهند والإصابات تتجاوز 9 آلاف

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الإثنين، عن ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا إلى 306 حالات و9152 إصابة.ذكرت ذلك النبأ العاجل قناة "سكاي نيوز" الإخبارية، نقلا عن وزارة الصحة الهندية، ولم تشر القناة إلى تفاصيل أخرى في هذا الصدد.وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وحكام الولايات الهندية، قد اتفقوا السبت على تمديد إجراءات الحجر الصحي لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين، الذي تم تطبيقه في 25 مارس وينتهي في 14 أبريل الجاري.