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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج محمد علي يصوّر 65% من مشاهد «لما كنا صغيرين»

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:43 ص
المخرج محمد علي
المخرج محمد علي
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يسابق المخرج محمد علي، الزمن للانتهاء من أكبر عدد من مشاهد مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجم محمود حميدة، قبل حلول شهر رمضان المقبل، حيث انتهى من تصوير 65 % من مشاهد العمل، ويكثف ساعات التصوير، والتي تصل لأكثر من 10 ساعات متصلة يوميا، للانتهاء من تصوير جميع المشاهد الداخلية،وذلك باتباع كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

‏ويتابع السيناريست أيمن سلامة،عدد مشاهدات البرومو الدعائي لمسلسل "لما كنّا صغيرين" والذي تم طرحه أول أمس على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "، وتخطي 8 ملايين مشاهدة حتى اليوم.

و‎تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق حول مجموعة من الأصدقاء يتعرضون للعديد من الأزمات في حياتهم بسبب جريمة قاموا بارتكابها في الماضي.

ويشهد العمل عودة النجم محمود حميدة إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب 3 سنوات منذ مشاركته فى الجزء الأول من مسلسل "الأب الروحي" تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمى عام 2017، كما يعتبر مسلسل "لما كنا صغيرين" العمل الثالث فقط لمحمود حميدة في الدراما التلفزيونية بعدما قدم "ميراث الريح" عام 2013 وكان التجربة الأولى له رغم تاريخه السينمائى الكبير.

‏مسلسل ‎"لما كنا صغيرين" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، وبطولة محمود حميدة، خالد النبوي، ريهام حجاج، نسرين أمين، نبيل عيسي، محمود حجازي، وأشرف زكي، ومن إنتاج أحمد عبد العاطى.

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