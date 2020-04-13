المركزى الأوروبى يتوقع تعاظم الركود فى منطقة اليورو

رجح لويس دى جيندوس نائب رئيس البنك المركزى الأوروبي أن تشهد أوروبا حالة ركود أشد من باقى دول العالم وربما لا تظهر مؤشرات على الانتعاش حتى العام المقبل بسبب تفشى فيروس كورونا.وتشهد التوقعات الاقتصادية مزيدا من التدهور مع تمديد حكومات دول منطقة اليورو البالغ عددها 19 حالة الإغلاق للحد من تفشى فيروس كورونا.وانكمش الاقتصاد الفرنسى بنسبة 6% في الربع الأول من العام بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألمانى بنسبة 10% في الربع الحالى.وقال نائب رئيس المركزى الأوروبي في حديث مع صحيفة "لا فانجارديا" الإسبانية " في منطقة اليورو، فإن السيناريو المرجح يتمثل في أن تشهد المنطقة بعض دلائل النمو بداية من الربع الثالث، ولكن يتعين الانتظار حتى العام القادم لرؤية انتعاش حقيقي في النشاط الاقتصادي".تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي يضخ كميات غير مسبوقة من المحفزات النقدية في الاقتصاد، ويدفع البنوك للاقتراض لضمان استمرار تدفق الاعتمادات للشركات والعائلات المتضررة من تفشى فيروس كورونا.