اليونان تروّج لسياحتها إلكترونيا بسبب كورونا

أنشأت وزارة السياحة اليونانية بالتعاون مع منظمة السياحة الوطنية ومؤسسة تسويق اليونان منصة على الإنترنت تحت مسمى "اليونان من المنزل" لتسويق صورة البلاد خلال فترة تفشي وباء كورونا المستجد مما أدى لوضع قطاع السياحة في ظروف شديدة الصعوبة في أنحاء العالم.واستندت المبادرة على ثلاثة محاور، تتمثل في مساعدة البشر حول العالم بالبقاء على اتصال بالحضارة والثقافة اليونانيتين واكتشاف جمال البلاد وتحسين مهاراتهم الرقمية مع بقائهم في المنزل في ظل سياسة التباعد الاجتماعي المطبقة عالميا لاحتواء الوباء الذى يصيب الجهاز التنفسى للإنسان.وتتضمن المبادرة المشاهدة والسفر والتعلم من خلال الإنترنت، فيما يتم تشجيع الأفراد على البقاء في المنزل والبقاء على اتصال بثقافة اليونان عبر قناة على اليوتيوب تبثها منظمة السياحة الوطنية اليونانية.وتشجع المنصة الأفراد على زيارة اليونان من المنزل عبر موقع إلكتروني، يتمتع بثراء المحتوى من مواقع أثرية ومتاحف وقرى مع التعريف بالعادات والجولات السياحية وجمال الطبيعة اليونانية والمطبخ اليوناني.أما جزء التعلم فيشجع الأفراد على التعلم عن بعد من خلال مجموعة متنوعة من البرامج التعليمية الخاصة باليونان واللغة اليونانية.