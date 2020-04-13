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الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دراسة: تحقيق النجاح المالي يأتي على حساب قضاء الوقت مع العائلة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:39 ص
النجاح المالي
النجاح المالي
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أفادت دراسة حديثة أن تحقيق النجاح في المجال المالي قد يأتي على حساب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء، مما يعرض الشخص لضغوط نفسية.

وأكدت نتائج الدراسة - التي أعدتها جامعة بافلو" وكلية هارفارد للأعمال" في الولايات المتحدة، ونشرت في مجلة "نشرة الشخصية وعلم النفس الاجتماعي" - على دور الشبكات الاجتماعية والعلاقات الشخصية في الحفاظ على الصحة العقلية الجيدة، ولماذا يجب على الناس الحفاظ على هذه الروابط، حتى في مواجهة العقبات أو متابعة الأهداف الصعبة.

وتضمنت الدراسة أكثر من 2،500 مشارك في خمس دراسات مختلفة بحثت عن العلاقات بين الطوارئ المالية لقيمة الذات والمتغيرات الرئيسية، مثل الوقت الذي يقضيه مع الآخرين، والوحدة، والانفصال الاجتماعي.

كما شملت متابعة يومية طالبت المشاركين على مدى أسبوعين بتقييم شعورهم على مدى فترة طويلة حول أهمية المال والوقت الذي يقضونه في الأنشطة الاجتماعية المختلفة.

وقالت الدكتورة لورا بارك، أستاذ علم النفس المساعد في جامعة "بافلو"الأمريكية إنه عندما يبني الأشخاص قيمتهم الذاتية على النجاح المالي، فإنهم يشعرون بمشاعر الضغط ونقص الاستقلالية المرتبطة بالنتائج الاجتماعية السلبية.

في السياق ذاته، قالت ديبورا وراد، عضو هيئة التدريس فى جامعة "بافلو"- تعليقا على الدراسة التي تناولت السبب وراء وجود ارتباط بين شعور بعض الأشخاص بالوحدة في الحياة اليومية ممن يعتمدون على تقديرهم الذاتي وفقا لنجاحهم المالي - إن الشعور بالضغوط من أجل تحقيق الأهداف المالية يعنى أننا نضع أنفسنا في العمل على حساب قضاء الوقت مع أحبائنا، وأن نقص الوقت الذي نقضيه مع الأشخاص المقربين إلينا يرتبط بالشعور بالوحدة والانفصال.

وأضافت وارد:" يرتبط الإكتئاب بمشاعر القلق والعزلة، ونحن بالتأكيد نرى ذلك الآن مع الصعوبات التي نواجهها في التواصل مع الأصدقاء خلال جائحة فيروس"كورونا" المستجد ( كوفيد – 19 )، فهذه الروابط الاجتماعية مهمة، ونحن بحاجة إليها كبشر لكي نشعر بالأمان، ونشعر بالصحة العقلية والسعادة، لكن الكثير مما هو مطلوب لتحقيق النجاح في المجال المالي يأتي على حساب قضاء الوقت مع العائلة والأصدقاء".

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