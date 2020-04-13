في زمن الكورونا.. تنافس أمريكي روسي على التواجد عسكريا بأوروبا

لماذا التحديث؟



في الوقت الذي يعاني فيه العالم من تداعيات جائحة كورونا على مختلف المستويات، ثمة تنافس أمريكي روسي على التواجد عسكريا في أوروبا، تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بعد أن أشارت تقارير ألمانية إلى أن واشنطن تسعى لتجديد ترسانتها النووية الموجودة في ألمانيا بتكلفة تصل لنحو عشرة مليارات دولار، وأنها ستستبدل الصواريخ القديمة الموجودة، وهي من نوع "بي 61 – 3" و"بي 61 – 4" بأخرى محدثة من نوع "بي 61 – 12" بحلول عام 2024 كأقصى حد.وكانت البحرية الأمريكية خلال فبراير 2020، قد نشرت رأسا نوويا محدود القوة من طراز "دبليو 76-2" على صاروخ بالستي يطلق من غواصة، حسبما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون في بيان لها، موضحة أن الهدف من نشر السلاح الجديد "تعزيز الردع" ومنح الولايات المتحدة قدرة على رد "أسرع ولكن أقل فتكا".ووفقاً للتقارير الألمانية، فإن الصواريخ الأمريكية الموجودة في قاعدة "بوشل"، لديها قدرة متفجرة بين 50 و170 كيلو طن، وهو أكبر بـ4 إلى 13 مرة من القدرة التفجيرية للقنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945.وحسبما ذكرت التقارير، فإنه تم اختيار قاعدة "بوشل" بسبب تمركز "سرب الدفاع الجوي الفني" للجيش الألماني فيها، وفي حال حصول أي هجوم بقنابل نووية، فإن طياري سلاح الجو سينقلون القنابل النووية بطائرات التورنادو الألمانية ويلقونها في الهدف، وهنا تريد واشنطن تطبيق ما يسمية خبراء الأمن والاستراتيجية بـ "المشاركة النووية" الذي يمكن لألمانيا الدولة غير النووية المشاركة من خلاله في القنابل النووية الأمريكية، والمهام موزعة فيه بشكل واضح، فالأرقام السرية لتشغيل القنابل النووية لا يعرفها إلا الجيش الأمريكي، لكن إلقاءها سيكون من مهام الجنود الألمان.خلال الحرب الباردة نصبت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية على مساحات واسعة، أسلحة نووية لمنع الاتحاد السوفيتي من تنفيذ هجوم، والكثير من هذه الأسلحة سحبتها الحكومة الأمريكية بعد 1991، لكنها تركت حزمة تُقدر بـ 150 قنبلة نووية في أوروبا، وهي موزعة على العديد من الدول: إيطاليا وتركيا وبلجيكا وهولندا وألمانيا.أولاً: يأتي إقدام الولايات المتحدة على قرارها بتحديث هذه الأسلحة في إطار استراتيجية "السلام النووي" القائم على ردع الخصوم وعدم إغرائهم ببدء الحرب، فضلاً عن أنها تشكل "إشارة ردع واضحة بالنسبة إلى كل خصم محتمل"، كما ورد في الشرح الذي وضعته الحكومة الأمريكية في فبراير 2018 لاستراتيجيتها النووية.ورغم أن الولايات المتحدة تملك سبعة آلاف رأس نووية، إلا أن الرئيس ترامب طلب بعد أيام من دخوله البيت الأبيض عام 2017 (سياسة نووية جديدة)، وهدف الرئيس الأمريكي من ذلك ما أسمته وثيقة للبنتاجون نشرت عام 2018 الحد من "القناعة الخاطئة" لدى منافسي واشنطن بأن الولايات المتحدة لن تستخدم أبداً الأسلحة النووية الحالية لأنها أسلحة قائمة على التدمير الشامل، ولذلك تسعى الاستراتيجية الجديدة لواشنطن إلى إنتاج قنابل نووية تستطيع تدمير أهداف بعينها عندما تكون أصغر حجماً وأقل تدميراً.ويرى خبراء الاستراتيجية أن القنابل النووية الموجودة في قاعدة "بوشل، يمكن استخدامها فقط بقرار من الرئيس ترامب، إلا أن هذا القرار الأمريكي يزيد من فرص اندلاع سباق تسلح، لأن نشر 150 سلاحاً نووياً في أوروبا هو جزء فقط من استراتيجية الردع الأمريكية علي الساحة الأوروبية التي تضمنت نشر منظومات الدفاع الصاروخية في بولندا ورومانيا، ونشر الكثير من القطع العسكرية على حدود روسيا في دول بحر البلطيق الثلاث.ثانياً: ترى واشنطن أن قيام موسكو بتحديث ترسانة من ألفي سلاح نووي تكتيكي، يعتبر تهديداً للدول الأوروبية عند حدودها، وأن موسكو تلتف على التزاماتها المنصوص عليها في معاهدة ستارت لنزع الأسلحة، التي لا تحتسب سوى الأسلحة الاستراتيجية التي تستخدم أساسا لمفهوم الردع الذي يقوم على "التدمير المتبادل المحقق".ومن شأن هذه الأسلحة النووية التكتيكية التي تقل قوتها عن قنبلة هيروشيما أن تسمح لموسكو بأن تتفوق على الغربيين في حال حصول نزاع، لأن واشنطن ستتردد في الرد بسلاح نووي قوي أكثر تدميرا.وتعتبر الولايات المتحدة أن روسيا تخشى من أن تهزم بسرعة في حال وقوع نزاع بالأسلحة التقليدية مع الغربيين، ولتعويض ذلك تبنت عقيدة "التصعيد - وخفض التصعيد" التي تكمن في استخدام سلاح نووي ضعيف القوة أولا تكون آثاره محدودة أكثر.ثالثاً: أن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يملك التخطيط الاستراتيجي لدرع الحماية النووية فوق أوروبا الغربية، وبالتحديد داخل مجموعة التخطيط النووي التي يجلس فيها وزراء دفاع دول حلف شمال الأطلسي ـ باستثناء القوة النووية فرنسا التي لا تشارك في ذلك برغبة ذاتية، هناك يطلع الأمريكيون حلفاءهم بانتظام على وضع المخططات النووية، والمشاركة في هذه اللجنة التابعة لحلف شمال الأطلسي مهمة للغاية بالنسبة إلى ألمانيا.ولا يرتبط الأمر فقط بالمشاركة والحصول على المعلومات، كما يؤكد الخبير بشؤون حلف شمال الأطلسي هاينريش براوس الذي قال:" إذا انسحبت ألمانيا من المشاركة النووية وتوزيع المهام، فإن البلدان الأخرى ستنسحب مثل بلجيكا وإيطاليا وهولندا"، ويفترض براوس الذي كان في حلف الناتو أمينا عاما لسياسة الدفاع والتخطيط العسكري. فبدون بلد مهم عسكريا مثل ألمانيا "سينتكس النظام برمته أو ينهار"، لأنه كما يعلل براوس " لماذا يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تحمل الخطر النووي لوحدها عندما يتعلق الأمر بحماية أوروبا؟".يبقى القول أن أزمة كورونا بمخاطرها كشفت عن ضعف ثقة بعض الدول بقدرة المؤسسات الدولية والإقليمية على التعامل مع هذه الأزمات وتخفيف أضرارها، الأمر الذي سيكون له تبعات سلبية على مستقبل التعاون الدولي، وتعاظم الاتجاه نحو تصاعد الاتجاهات الشعبوية والحمائية والقومية، وبالتالي دفع كل دولة إلى البحث عن تعزيز كل مصادر قوتها الطبية والعسكرية والاقتصادية في المستقبل المنظور.