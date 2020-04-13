كورونا يقتل صديق ترامب

توفي ستانلي تشيرا صديق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأحد المتبرعين لحملته الانتخابية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا " كوفيد ـ 19".وأشارت مصادر ذات صلة بمؤسسة " كراون أكويزيشنز " التي كان تشيرا يمتلكها ويديرها إلى أنه كان في أواخر عقده السبعين من العمر.وكان ترامب قد تحدث خلال إيجاز صحفي بالبيت الأبيض مؤخرا عن صديق له مريض وفي غيبوبة نتيجة إصابته بفيروس كورونا وحالته غير مستقرة.يذكر أن فيروس كورونا قتل نحو 20 ألفا و600 أمريكي حتى الآن وفقا لما أعلنته جامعة جونز هوبكنز.