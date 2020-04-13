مطالب بتدريب العاملين بقطاع الأعمال «عن بُعد» خلال فترة الحظر

طالب الدكتور محمد شعير العضو المنتدب للشئون التجارية السابق بشركة النصر للتصدير والاستيراد -إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - باستغلال الحكومة لفترة حظر أزمة كورونا لوضع برنامج تأهيلي عن بعد للعاملين في الشركات.وأضاف شعير في تصريحات خاصة للدستور، أن هذا البرنامج سيشمل دورات تأهيلية للتعامل الأمثل للعاملين في كل نشاط تعمل فيه شركة من الشركات.وأشار إلى أنه لابد من استغلال فترة تواجد بعض العاملين في المنزل بسبب الحظر في تأهيل العاملين عبر الأدوات الإلكترونية الحديثة.وأوضح أن هذا البرنامج يقدم للعاملين في القطاعات الإدارية بينما العاملين في المصانع يتم تقديم برنامج خاص لهم يعمل على رفع قدرات معينة تساهم في زيادة إنتاجيتهم للمصانع.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.