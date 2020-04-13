رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مصر للألومنيوم: نحتاج ربط سعر الكهرباء بسعر المعدن

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:33 ص
جريدة الدستور
أسامة الشندويلي
طباعة
كشف المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن تراجع سعر الألومنيوم في بورصة المعادن العالمية تسبب في خسائر للشركة.

وأضاف «ياسين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشركة تحتاج محفزات جديدة لسعر الطاقة المقدم لها لتجاوز خسائر كورونا التي أثرت على سعر المعدن عالميا.

وأشار إلى أن «مصر للألومنيوم» تعاني من ارتفاع سعر الكهرباء الذي تحصل عليه الشركة، ولابد من ربط سعر الكهرباء بسعر البورصة العالمية، كون أن الكهرباء تدخل ضمن مستلزمات إنتاج الألومنيوم بصورة رئيسية بنسبة ٤٠%.

وأكد ياسين أنه لابد من مراعاة ما تمر به الشركة من تحديات عظيمة خاصة أنها الشركة الوحيدة التي تنفرد بصناعة الألومنيوم في مصر وتنافس به عالميا كبرى الشركات.

وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.

موضوعات متعلقة

ضبط أبطال فيديو «تدخين السيجارة» أثناء الصلاة بالبحيرة

حقيقة وجود رابط للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من وزارة القوى العاملة

لإعادة 40 ألف مواطن.. الكويت تنفذ أضخم خطة إجلاء فى تاريخها

تعليق نارى من الجفرى على منع دفن طبيبة الدقهلية

الصور

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

image description

إنارة برج القاهرة بـ"stay safe" و"احمي نفسك"

image description

للوقاية من كورونا.. تعقيم حديقة الحيوانات بالجيزة

image description

حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط

الأكثر قراءة

429 إصابة كورونا جديدة بالسعودية ووفاة 59

تردد قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy على النايل سات 2020

«التعليم» تكشف مواعيد تسليم أبحاث طلاب التعليم الفنى

النيابة العامة توضح تفاصيل حبس 23 متهمًا لمنعهم دفن طبيبة «شبرا البهو»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

سر رفض عادل إمام المشاركة فى أفلام يوسف شاهين

قبل علاقتها بـ عمر الشريف.. فاتن حمامة أسهمت في نجاح فنان كبير

نجم الساعة

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

الصحة

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

«الأطباء العرب»: جثمان المتوفى بكورونا لا ينقل العدوى بعد الدفن

منوعات

اليونان تروّج لسياحتها إلكترونيا بسبب كورونا

دراسة: تحقيق النجاح المالي يأتي على حساب قضاء الوقت مع العائلة

عمرها 97 عامًا.. البرازيل تعلن شفاء أكبر مصابة بـ«كورونا»

سحر عبدالحق تطمئن على سارة عصام في الحجر الصحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
أخرج قليلًا من حصار «الفيروس» وأتنفس نسمات عادل خيرى المنعشة المبدعة
مؤمن المحمدي
كيف ظهرت القراءات؟
ماجد حبته
شهداء كورونا.. والقرى المظلوم أهلها
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. أيقونة الطمأنينة والأمان
المزيد

الثقافة

خلف جابر: وصولى لقائمة جائزة الأبنودي شرف كبير

محمد عادل: "هابيل" نتاج تعب خمس سنوات

هدير شوشة: جائزة «الأبنودى» منحتنى دفعة حقيقية

دار الكتب والوثائق تتيح عددًا من إصداراتها أون لاين