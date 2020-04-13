مصر للألومنيوم: نحتاج ربط سعر الكهرباء بسعر المعدن

كشف المهندس مؤمن ياسين، عضو مجلس إدارة شركة مصر للألومنيوم، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن أن تراجع سعر الألومنيوم في بورصة المعادن العالمية تسبب في خسائر للشركة.وأضاف «ياسين»، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن الشركة تحتاج محفزات جديدة لسعر الطاقة المقدم لها لتجاوز خسائر كورونا التي أثرت على سعر المعدن عالميا.وأشار إلى أن «مصر للألومنيوم» تعاني من ارتفاع سعر الكهرباء الذي تحصل عليه الشركة، ولابد من ربط سعر الكهرباء بسعر البورصة العالمية، كون أن الكهرباء تدخل ضمن مستلزمات إنتاج الألومنيوم بصورة رئيسية بنسبة ٤٠%.وأكد ياسين أنه لابد من مراعاة ما تمر به الشركة من تحديات عظيمة خاصة أنها الشركة الوحيدة التي تنفرد بصناعة الألومنيوم في مصر وتنافس به عالميا كبرى الشركات.وتعمل وزارة قطاع الأعمال العام على تنمية إيرادات الشركات التابعة لها ضمن رؤية تتمثل في استغلال الأصول المملوكة والاستثمارات، وتأهيل الكوادر الإدارية بالشركات، وتحديث نظم الإدارة، وميكنة نظم العمل، في إطار دعم الشركات المملوكة لها للمنافسة في الأسواق المحلية.