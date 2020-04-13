ارتفاع عدد وفيات «كورونا» فى إسرائيل إلى 106 حالات

ارتفع عدد الوفيات في إسرائيل، اليوم الإثنين، بسبب فيروس كورونا إلى 106 بعد تسجيل وفاة سيدة تبلغ من العمر 80 عامًا، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية».وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 11145 حالة، من بينها 183 في حالة حرجة، وبلغ عدد الوفيات 106 حالات.ونقلت صحيفة «جيروزاليم بوست» عن نائب المدير العام لوزارة الصحة الإسرائيلي إيتامار جروتو قوله تعليقًا على ذلك: «إن الوضع مستقر نسبيًا».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.