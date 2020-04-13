الأقباط يبدأون أسبوع الآلام.. تعرف عليه

«ثوك تاتى جوم.. لك القوة والمجد» بهذه الكلمات بدأ الاقباط؛ بأسبوع الآلام؛ الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى الجمعة الحزينة.فيتعمد الأقباط خلال أسبوع الآلام زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.وخلال أسبوع الىلام يستبدل الأقباط صلوات القداسات الإلهية بصلوات البصخة المقدسة، والتي تبدأ صباحًا ومساء؛ وصلوات البصخة تعني العبور من الظلمة إلى النور، وتقام صلوات البصخة المقدسة والتي تمتد اسبوع كاملًا، صباحا ومساءً، في الخورس الثاني من الكنيسة، وتغلق أبواب الهيكل طيلة صلوات البصخة، وتوضع صورة المسيح وهو مكلل بالشوك أو صورة المسيح المصلوب أو المسيح وهو مصليًا في جبل جثيماني وسط الكنيسة ويوضع أمامها قنديل منير أو شمعة؛ وتستدل ستائر الكنائس بالستائر السوداء.ويمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام عن مشاعر الفرح والانخراط في التأمل والزهد والتقشف والصيام والإحساس بآلام المسيح.كما يمتنع الأقباط خلال أسبوع الآلام، الذي يعد أقدس أيام السنة، عن الأطعمة ذات المذاق الحلو والعصائر والاكتفاء بأكلة واحده تكون غالبًا من الماء والملح.