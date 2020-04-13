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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

6 قتلى فى اجتياح عواصف وأعاصير جنوب الولايات المتحدة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم، بعد اجتياح عواصف قوية ولايتي مسيسبي ولويزيانا متسببة في أكثر من 12 إعصارًا ومخلفة دمارًا، حسبما قالت السلطات بالولايتين.

وهبت العاصفة في يوم عيد القيامة، في الوقت الذي كان في السكان يقبعون عبر الجنوب الأمريكي مثل معظم الأمريكيين في بيوتهم بموجب أوامر صارمة أصدرها حاكما مسيسبي ولويزيانا بسبب جائحة فيروس كورونا.

وسجلت حالات الوفاة الست في مسيسبي، حسبما قالت وكالة إدارة الحالات الطارئة بالولاية على «تويتر».

ونشرت مدينة مونرو في لويزيانا صورًا لمبان مدمرة على وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن مطار مونرو الإقليمي ألغى كل الرحلات حتى إشعار آخر بسبب الركام الذي غطي المدرج، وكذلك بسبب الأحوال الجوية العاصفة.

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