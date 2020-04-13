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الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مئات الأستراليين العالقين فى الخارج بسبب كورونا يعودون إلى وطنهم

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:48 ص
مطار ملبورن
مطار ملبورن
وكالات
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عاد المئات من الأستراليين العالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد إلى بلادهم على متن رحلات مستأجرة خلال عيد الفصح، ودخلوا على الفور في حجر صحي يستمر لمدة أسبوعين بفنادق في ملبورن وسيدني، وفقًا لتقارير وسائل إعلام، اليوم الإثنين.

ووصلت إلى ملبورن ليلًا من الهند رحلة طيران عارض تابعة لشركة «ليون إير»، نظمها مسافرون عالقون، وعلى متنها 444 راكبًا، بينهم 33 رضيعًا.

وقالت الممرضة فاليري فولباتو لشبكة أخبار «إس بي إس» الوطنية: «رحلة العودة إلى الوطن كانت أفضل رحلة في حياتي»، قبل أن تدخل هي والركاب الآخرين في حجر صحي.

ومن المقرر أن تهبط في سيدني رحلة تابعة لشركة «سنجابور إيرلاينز» السنغافورية وعلى متنها 164 أستراليًا كانوا عالقين في كمبوديا في وقت لاحق اليوم الإثنين.

ويقضي ركاب من السفينة السياحية «جريج مورتيمر» الموبوءة بفيروس كورونا، أول يوم من الأربعة عشر يومًا لهم في عزلة قسرية في فنادق ملبورن، اليوم الإثنين، بعد وصولهم من أوروجواي في اليوم السابق.

ونظمت شركة «أورورا اكسبدشنز» المشغلة للسفينة رحلة طيران عارض بعد أن أثبتت نتائج الفحوصات إصابة 128 شخصًا من أصل 217 كانوا على متن السفينة بفيروس كورونا، وكان 70 بالمئة من ركاب السفينة من الأستراليين والنيوزيلنديين.

واضطر أستراليان إلى البقاء في مستشفى في مونتيفيديو عاصمة أوروجواي، بينما وصل 112 راكبًا إلى ملبورن.

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