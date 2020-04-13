الصين تعلن عن حالتى حمى خنازير أفريقية فى إقليمين

بالتزامن مع مكافحة الصين للقضاء على فيروس كورونا المستجد، قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، إن الصين أكدت وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمين.اكتشفت حالة الإصابة الأولى بحمى الخنازير الأفريقية في إقليم قانسو، بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرًا إلى مقاطعة منجين، حيث نفقت ثلاثة خنازير، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.أما تفشي الحمى في إقليم شنشي فسجل في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرًا في هذا التفشي.وعلي صعيد آخر، أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من «كوفيد-19».يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.