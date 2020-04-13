رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تعلن عن حالتى حمى خنازير أفريقية فى إقليمين

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:51 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
بالتزامن مع مكافحة الصين للقضاء على فيروس كورونا المستجد، قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية، إن الصين أكدت وجود حالتي إصابة بحمى الخنازير الأفريقية في إقليمين.

اكتشفت حالة الإصابة الأولى بحمى الخنازير الأفريقية في إقليم قانسو، بينما كانت شاحنتان تنقلان 320 خنزيرًا إلى مقاطعة منجين، حيث نفقت ثلاثة خنازير، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

أما تفشي الحمى في إقليم شنشي فسجل في مزرعة صغيرة اشترت خنازير من إقليم آخر، ونفق 39 خنزيرًا في هذا التفشي.

وعلي صعيد آخر، أعلنت الصين أعلى عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد منذ نحو 6 أسابيع نتيجة زيادة في عدد المسافرين المصابين القادمين من الخارج في تأكيد للتحديات، التي تواجهها بكين في منع حدوث موجة ثانية من «كوفيد-19».

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف مواعيد تسليم أبحاث طلاب التعليم الفنى

ضبط أبطال فيديو «تدخين السيجارة» أثناء الصلاة بالبحيرة

أستراليا تطرد العمال: على الأجانب العودة إلى بلادهم

تعليق نارى من الجفرى على منع دفن طبيبة الدقهلية

الصور

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

image description

إنارة برج القاهرة بـ"stay safe" و"احمي نفسك"

image description

للوقاية من كورونا.. تعقيم حديقة الحيوانات بالجيزة

image description

حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط

الأكثر قراءة

429 إصابة كورونا جديدة بالسعودية ووفاة 59

تردد قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy على النايل سات 2020

«التعليم» تكشف مواعيد تسليم أبحاث طلاب التعليم الفنى

النيابة العامة توضح تفاصيل حبس 23 متهمًا لمنعهم دفن طبيبة «شبرا البهو»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

سر رفض عادل إمام المشاركة فى أفلام يوسف شاهين

قبل علاقتها بـ عمر الشريف.. فاتن حمامة أسهمت في نجاح فنان كبير

نجم الساعة

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

الصحة

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

«الأطباء العرب»: جثمان المتوفى بكورونا لا ينقل العدوى بعد الدفن

منوعات

اليونان تروّج لسياحتها إلكترونيا بسبب كورونا

دراسة: تحقيق النجاح المالي يأتي على حساب قضاء الوقت مع العائلة

عمرها 97 عامًا.. البرازيل تعلن شفاء أكبر مصابة بـ«كورونا»

سحر عبدالحق تطمئن على سارة عصام في الحجر الصحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
أخرج قليلًا من حصار «الفيروس» وأتنفس نسمات عادل خيرى المنعشة المبدعة
مؤمن المحمدي
كيف ظهرت القراءات؟
ماجد حبته
شهداء كورونا.. والقرى المظلوم أهلها
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. أيقونة الطمأنينة والأمان
المزيد

الثقافة

خلف جابر: وصولى لقائمة جائزة الأبنودي شرف كبير

محمد عادل: "هابيل" نتاج تعب خمس سنوات

هدير شوشة: جائزة «الأبنودى» منحتنى دفعة حقيقية

دار الكتب والوثائق تتيح عددًا من إصداراتها أون لاين