«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة
الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:58 ص
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يشهد طقس اليوم الإثنين، أجواء ربيعية معتدلة نهارًا في القاهرة الكبرى، ويتوقع خبراء الأرصاد حلول البرودة ليلًا، وأيضًا شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون الطقس فيها لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.
أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتشهد طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، أما في شمال الصعيد فيكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد الطقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 25
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 24
دمنهور 14 23
الإسكندرية 13 21
بلطيم 12 20
مطروح 12 20
السلوم 12 19
سيوة 10 24
بورسعيد 14 21
دمياط 14 22
الزقازيق 13 23
الاسماعيلية 13 22
السويس 13 22
العريش 12 23
رفح 12 23
رأس سدر 14 22
نخل 09 21
نويبع 16 24
طابا 14 24
كاترين 06 20
الطور 17 27
شرم الشيخ 18 28
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 24
الفيوم 15 27
بنى سويف 14 26
المنيا 15 27
أسيوط 15 28
سوهاج 17 28
قنا 18 29
الأقصر 18 30
أسوان 18 30
أبوسمبل 20 29
الوادى الجديد 16 27
شلاتين 16 27
ابو رماد 17 27
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 24
ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون الطقس فيها لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.
أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتشهد طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، أما في شمال الصعيد فيكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد الطقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 15 25
شبين الكوم 14 24
طنطا 14 24
دمنهور 14 23
الإسكندرية 13 21
بلطيم 12 20
مطروح 12 20
السلوم 12 19
سيوة 10 24
بورسعيد 14 21
دمياط 14 22
الزقازيق 13 23
الاسماعيلية 13 22
السويس 13 22
العريش 12 23
رفح 12 23
رأس سدر 14 22
نخل 09 21
نويبع 16 24
طابا 14 24
كاترين 06 20
الطور 17 27
شرم الشيخ 18 28
الغردقة 16 26
مرسى علم 17 24
الفيوم 15 27
بنى سويف 14 26
المنيا 15 27
أسيوط 15 28
سوهاج 17 28
قنا 18 29
الأقصر 18 30
أسوان 18 30
أبوسمبل 20 29
الوادى الجديد 16 27
شلاتين 16 27
ابو رماد 17 27
حلايب 19 25
رأس حدربة 19 24