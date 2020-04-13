«الأرصاد»: طقس اليوم معتدل.. والعظمى بالقاهرة 25 درجة

يشهد طقس اليوم الإثنين، أجواء ربيعية معتدلة نهارًا في القاهرة الكبرى، ويتوقع خبراء الأرصاد حلول البرودة ليلًا، وأيضًا شبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي الوجه البحري طقس لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد السواحل الشمالية الغربية طقسًا لطيفًا نهارًا شديد البرودة ليلًا وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، أما السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيكون الطقس فيها لطيف نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة.أما جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر فتشهد طقسًا معتدلًا نهارًا باردًا ليلًا، والرياح نشطة تؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، أما في شمال الصعيد فيكون الطقس معتدلًا نهارًا شديد البرودة ليلًا، وشبورة مائية صباحًا والرياح معتدلة، وفي جنوب الصعيد الطقس معتدل نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة.وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الإثنين، على محافظات ومدن مصر:الصغرى العظمىالقاهرة 15 25شبين الكوم 14 24طنطا 14 24دمنهور 14 23الإسكندرية 13 21بلطيم 12 20مطروح 12 20السلوم 12 19سيوة 10 24بورسعيد 14 21دمياط 14 22الزقازيق 13 23الاسماعيلية 13 22السويس 13 22العريش 12 23رفح 12 23رأس سدر 14 22نخل 09 21نويبع 16 24طابا 14 24كاترين 06 20الطور 17 27شرم الشيخ 18 28الغردقة 16 26مرسى علم 17 24الفيوم 15 27بنى سويف 14 26المنيا 15 27أسيوط 15 28سوهاج 17 28قنا 18 29الأقصر 18 30أسوان 18 30أبوسمبل 20 29الوادى الجديد 16 27شلاتين 16 27ابو رماد 17 27حلايب 19 25رأس حدربة 19 24