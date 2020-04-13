الكنيسة تحتفل بـ«إثنين البصخة».. تعرف على قصته

تحتفل الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم الإثنين، بالبصخة المقدسة والمعروف كنسيًا بإثنين السلطان من أسبوع الآلام والذي يستمر حتى الجمعة الحزينة.وفي أسبوع الآلام تقف فيه الكنيسة عن إقامة القداسات في أيام البصخة الإثنين والثلاثاء والأربعاء من أسبوع الآلام، كما يحظر فيه صلاة رفع البخور أو صلاة الجنازة.وترجع قصة إثنين البصخة والمعروفة بيوم السلطان هى ذكرى خروج السيد المسيح من بيت عنيا قاصدا الهيكل، وفي طريقه مر بشجرة التين غير المثمرة فلعنها، وهى شجرة كانت ترمز للشعب اليهودى وتمثل رذيلة الرياء حيث لها المظهر وليس فيها ثمر، وبعدما دخل الهيكل قام بتطهيره من العبادة الشكلية والربح المادي ثم أخذ يعلم، وذلك رمز على أن يكون المكان بيتا لله والدين وليس للتجارة.