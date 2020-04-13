أمريكا تسجل 1514 حالة وفاة جديدة بسبب «كورونا»

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين وفاة 1514 شخصًا جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال 24 ساعة.وسجلت الولايات المتحدة، السبت الماضي، 1920 حالة وفاة جديدة، خلال 24 ساعة، جراء فيروس كورونا المستجد، وهو ما يمثل تباطؤًا طفيفًا مقارنة بالأيام السابقة؛ بحسب جامعة جونز هوبكنز.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة «ووهان» الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.