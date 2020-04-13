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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إيران تجهز 10 آلاف قبر بسبب تفشى كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:33 ص
جريدة الدستور
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كشف نائب لجنة الخدمات البلدية في الحكومة المحلية لمحافظة طهران الإيرانية، مجتبى يزداني، عن تجهيز 10 آلاف قبر؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك عقب إعلان منظمة بهشت زهراء التابعة لبلدية طهران، تصميم وبناء "مركز التنظيف المجهز والمعزول"؛ بهدف زيادة القدرة على استيعاب الجثث في أوقات الأزمات.

وأكد يزداني رفع سعة مخازن "مجمع أوروجيان" لحفظ الجثث، بوضع 3 ثلاجات جديدة.

كما قدمت منظمة بهشت زهراء ثلاجتين بطول 12 مترًا من أجل "حالات الأزمات" و"لدعم التخزين وحفظ الجثث".

وكان رئيس لجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد في طهران، علي رضا زالي، قال مساء الأحد، إن عدد الإصابات بفيروس كورونا في طهران خلال 24 ساعة الماضية بلغ 450 إصابة.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، سجّلت إيران 1657 حالة إصابة بفيروس كورونا و117 حالة وفاة جديدة، بحسب ما أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة "كيانوش جهانبور".

وقال جهانبور في إفادة صحفية، أمس الأحد، إن إجمالي عدد الوفيات حتى يوم الأحد بلغ 4474 حالة فيما بلغ عدد الإصابات 71686 إصابة.

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