رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 13 أبريل 2020 الموافق 20 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

وزير الأوقاف: الإخوان تتحالف مع الشيطان لتحقيق مطامعها الخبيثة

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:20 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت فشلا ذريعا وفقدت أي مصداقية لها بعد أن اكتشف الجميع عمالتها وخيانتها لدينها وأوطانها، واستعدادها للتحالف مع الشيطان نفسه لتحقيق مطامعها وأغراضها الخبيثة المبنية على الخيانة لأوطانها والعمالة لأعداء الوطن عبر تاريخها الأسود.

وأضاف «جمعة»، خلال بيان له منذ قليل، أن الجماعة الإرهابية لجأت، بعد فقدان مصداقيتها وانكشاف طبيعتها، إلى حيلة أخبث وهي استخدام الأُجراء ليقوموا بما كانت تقوم به من المتاجرة بالدين واللعب بعواطف العامة، بمحاولة إلباس باطلهم ثوب الحق زورا وبهتانا حذو النعل بالنعل.

وأشار وزير الأوقاف إلى أن ذلك يتطلب التعامل بمنتهى الحسم مع كل من ينساق خلف دعوات الأبواق المأجورة لهذه الجماعة الخائنة العميلة، وكذلك من يتبنى فكر هذه الجماعة الإرهابية المتطرفة ومن يروج لأفكارها أو أفكار أبواقها المأجورة وكتائبها الإلكترونية المصنوعة، مع اعتبار الترويج لما ينشره ويبثه أُجراء الجماعة وتروجه عناصرها المجرمة وعملاؤها المأجورون أيضا خيانة وطنية.

ومن جانبها تؤكد وزارة الأوقاف أنها ستنهى على الفور خدمة من يثبت نشره أو تبنيه أو ترويجه لأفكار هذه الجماعة الضالة المجرمة.

موضوعات متعلقة

حقيقة وجود رابط للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة من وزارة القوى العاملة

نتنياهو يعلن وفاة كبير حاخاميي إسرائيل السابق بفيروس كورونا

تفاصيل تحطيم جهاز تنفس صناعى بمستشفى شبرا العام بعد وفاة مريضة

الصحة: 126 إصابة جديدة بكورونا.. و13 وفاة

الصور

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

image description

إنارة برج القاهرة بـ"stay safe" و"احمي نفسك"

image description

للوقاية من كورونا.. تعقيم حديقة الحيوانات بالجيزة

image description

حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط

الأكثر قراءة

429 إصابة كورونا جديدة بالسعودية ووفاة 59

تردد قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy على النايل سات 2020

«التعليم» تكشف مواعيد تسليم أبحاث طلاب التعليم الفنى

النيابة العامة توضح تفاصيل حبس 23 متهمًا لمنعهم دفن طبيبة «شبرا البهو»

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

سر رفض عادل إمام المشاركة فى أفلام يوسف شاهين

قبل علاقتها بـ عمر الشريف.. فاتن حمامة أسهمت في نجاح فنان كبير

نجم الساعة

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

الصحة

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

الموجات فوق الصوتية تكافح الزهايمر

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

«الأطباء العرب»: جثمان المتوفى بكورونا لا ينقل العدوى بعد الدفن

منوعات

اليونان تروّج لسياحتها إلكترونيا بسبب كورونا

دراسة: تحقيق النجاح المالي يأتي على حساب قضاء الوقت مع العائلة

عمرها 97 عامًا.. البرازيل تعلن شفاء أكبر مصابة بـ«كورونا»

سحر عبدالحق تطمئن على سارة عصام في الحجر الصحي

مقالات الرأي
د. منى حلمى
أخرج قليلًا من حصار «الفيروس» وأتنفس نسمات عادل خيرى المنعشة المبدعة
مؤمن المحمدي
كيف ظهرت القراءات؟
ماجد حبته
شهداء كورونا.. والقرى المظلوم أهلها
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. أيقونة الطمأنينة والأمان
المزيد

الثقافة

خلف جابر: وصولى لقائمة جائزة الأبنودي شرف كبير

محمد عادل: "هابيل" نتاج تعب خمس سنوات

هدير شوشة: جائزة «الأبنودى» منحتنى دفعة حقيقية

دار الكتب والوثائق تتيح عددًا من إصداراتها أون لاين