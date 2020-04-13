«التعليم» تكشف مواعيد تسليم أبحاث طلاب التعليم الفنى

قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إن الجدول الزمني لإعداد وإعلان الأبحاث التطبيقية لطلاب النقل بالتعليم الفني تبدأ من ١٨ حتى ٢٣ أبريل الجاري، حيث إعلان الأبحاث، أما الإمداد والتسليم سيكون من ٢٥ أبريل حتى ١٥ يونيو.وأضاف نائب وزير التعليم، في تصريحات صحفية له عبر جروب «أدعم طارق شوقي» أن السبب في هذا الجدول هو الإعداد الكبيرة جدا من التخصصات الموجودة في التعليم الفني.وناشد «مجاهد» المعلمين قائلا: «أرجو عدم تفسير ذلك بأنه ليس هناك اهتمام كاف بالتعليم الفني، لأن هذا غير حقيقي ويسيء إلى معلمي التعليم الفني».وأضاف: «نحن لم نكن السبب في تضخم عدد التخصصات وقد بدأنا التقليل منها باستخدام منهجية الجدارات».