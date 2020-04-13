لاس فيجاس.. كورونا يحول عاصمة القمار إلى «مدينة أشباح»

عبر عمال الكازينوهات في لاس فيجاس بالولايات المتحدة عن غضبهم، بعدما تخلى عنهم أرباب عملهم أصحاب المليارات، إثر تحول جنة المقامرة إلى «مدينة أشباح» بسبب فيروس كورونا.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد عشرات الآلاف من العاملين في قطاع الفنادق والمراهنات والترفيه وظائفهم بعدما أمرت ولاية نيفادا بإغلاق كل الأعمال غير الأساسية في منتصف مارس الماضي.وفي حين أن بعض الكازينوهات تواصل دعم العمال، فإن معظمها عرضت «بدل تعويض» يساوي أسبوعين أو أقل من الراتب، ما أجبر الموظفين على تقديم طلبات إعانات بطالة.وأعاقت أوامر البقاء في المنزل وحظر السفر، قطاع السياحة حتى قبل إغلاق كازينوهات لاس فيجاس، التي تضررت في وقت كان فيه العمال يتطلعون إلى تحقيق أرباح أكبر في موسم الذروة.ووفقًا لرابطة «مجتمع المقامرة الأمريكي»، فإن الاقتصاد سيخسر حوالي 43.5 مليار دولار، في حال بقيت كل الكازينوهات مغلقة حتى منتصف مايو المقبل.وفيما قام عدد من الكازينوهات بتسريح موظفيه على الفور، صرفت أخرى أجورًا للعاملين لديها حتى لأصحاب العقود المؤقتة، لغاية منتصف مايو المقبل، موعد نهاية الحظر المفروض بسبب كورونا.