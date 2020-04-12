أحمد موسى: أتوقع أن يكون يوم شم النسيم مهزلة

علق الإعلامي أحمد موسى، على تجمع بعض المواطنين في كومباوند بالتجمع الخامس، قائلا: «إيه اللي بيحصل، أرجوكم أجلوا هذه الفعاليات حتى ننتهي من أزمتنا، بتشتروا إيه، الناس دي عايشة في ملكوت تاني».وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد: «أتوقع أن يكون شم النسيم يوم مهزلة، تلقيت العديد من الاتصالات حول تنظيم احتفاليات».وأردف: «اللي عملناه في الشهرين اللي فاتوا هيضيع يوم شم النسيم، الحكومة قفلت الشواطئ بس شوفوا هيحصل إيه في الأماكن العامة، الناس بتأجر وتحجز من يوم الجمعة، لو تركنا المواطنين ينفذون استعداداتهم لشم النسيم سنواجه أزمة صحية كبيرة».