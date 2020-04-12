تجديد حبس متهم بسرقة سيارة فى المعادى

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة زينهم حبس مستشار بدرجة رئيس محكمة ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات، في اتهامه بسرقة سيارة من أمام نادٍ رياضي شهير بالمعادي وتغيير لوحاتها المعدنية.وتبين من تحقيقات النيابة أن المتهم تم القبض عليه في دائرة قسم شرطة حلوان، عقب رصده من قبل كاميرات المراقبة، وتتبع تحركاته.