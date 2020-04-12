الوفد يطلق مبادرة «كرتونة رمضان» لدعم الفئات الفقيرة

أطلقت اللجنة النوعية للسياحة في حزب الوفد برئاسة أمل رمزي، مساعد رئيس الحزب، وبالتعاون مع اللجنة النوعية للتجارة والصناعة برئاسة المهندس حمدي قوطة، واللواء جمال مختار، مبادرة "كرتونة رمضان"، لدعم الفئات الفئات الفقيرة، تحت رعاية المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، واستمرارًا للمبادرات التي أطلقها الحزب لدعم الدولة المصرية والمواطنين في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وبمناسبة اقتراب شهر رمضان المبارك.وانطلقت الحملة من المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي، لتستهدف الفئات الأكثر تضررًا من وباء كورونا القاتل، والأسر الأكثر احتياجًا في المناطق والأحياء الشعبية في محافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع الجهود الحكومية لحماية محدودي الدخل في إطار مبدأ التكافل الاجتماعي والمساندة وتقديم الدعم، خاصة في وقت الأزمات، وخلال شهر رمضان الكريم.