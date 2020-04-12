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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة توفر «إنترنت فائق السرعة» لأطباء مستشفيات عزل مصابي كورونا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:51 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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عقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، اجتماعها الدوري، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 6 مستشفيات لعزل مصابي فيروس كورونا المستجد، هي "النجيلة، بلطيم، كفر الزيات، تمى الأمديد، ملوي، قها".

واطمأنت وزيرة الصحة، خلال الاجتماع، على توافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات، كما استجابت لطلباتهم بتوفير "إنترنت فائق السرعة" لتيسير مهام عملهم، ووجهت بالاستجابة لجميع احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين.

ووجهت زايد بضرورة تواجد فرق للدعم النفسي بشكل مستمر داخل مستشفيات العزل لتقديم الدعم المعنوي للأطقم الطبية والتواصل الفعال معهم.

كما وجهت الوزيرة بتواجد مسؤول بصفة مستمرة من لجنة متابعة الإجراءات الوقائية التي تم تشكيلها لتعزيز سبل حماية الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، حيث يتولى الإشراف على إجراءات مكافحة العدوى وعلى رأسها ارتداء وخلع الملابس الوقائية بشكل آمن.

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