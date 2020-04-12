برلمانيون يطالبون بوقف عربات الطعام المتنقلة: بيئة خصبة لانتشار كورونا

حذر برلمانيون من انتشار عربات الطعام المتنقلة في الوقت الراهن، خاصة داخل المناطق العشوائية والمكتظة بالورش الصناعية والتى تضم العمالة غير المنتظمة، مؤكدين أن تلك السيارات تفتقد لأدنى عوامل السلامة الغذائية، ولذا من الممكن أن تكون أحد الأسباب الرئيسية في انتشار فيروس كورونا المستجد داخل المجتمع.من جانبها، حذرت النائبة البرلمانية شادية خضير الجمل، من استمرار انتشار عربات الطعام المتنقلة خاصة "عربات الفول" والتى تعد الوجبة الشعبية الأساسية لكثير من المواطنين سواء في المناطق الصناعية أو الريفية، وقالت إن انتشار تلك العربات يعد بيئة خصبة لانتشار وباء فيروس كورونا المستجد بين المواطنين.وأضافت النائبة البرلمانية، أن عربات الطعام المنتشرة لا تراعي إجراءات السلامة أو الإجراءات الوقائية التى أكدت عليها وزارة الصحة المصرية سواء في عملية تنظيف الأدوات التي يتم استخدامها في الطعام أو في جلوس المواطنين في أماكن بعيدة عن بعضهم البعض، مطالبة وزارة التنمية المحلية بضرورة التصدي لانتشار تلك العربات حفاظا على حياة المصريين.وفي ذات السياق أكد النائب سمير البطيخى، أن عربات الفول وعربات الباعة المتنقلة تعد بيئة خصبة لانتشار وباء فيروس كورونا، وعلى الأجهزة التنفيذية التحرك بسرعة لمواجهة ذلك قبل فوات الآوان.وطالب البطيخى، أن يكون هناك قرار بشأن هذه المسألة التى قد تكون سببا فى تفشى فيروس كورونا فى المجتمع، وأن ندخل فى سيناريو أكثر خطورة، وعدم القدرة على السيطرة على الفيروس، ففي الوقت الذى اتخذت فيه الدولة حزمة من القرارات والإجراءات الوقائية هناك بعض الممارسات الخاطئة والتى قد تكلف الدولة والمواطنين أنفسهم الكثير، ولذا علينا التعامل بجدية مع هذا الأمر وأن تكون هناك رقابة أكثر حدة على الأسواق وضبط تلك العربات حفاظا على حياة المواطنين.