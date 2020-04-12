هشام عبدالواحد: خفض أسعار البنزين يدفع إلى زيادة الإنتاج

أشاد النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بقرار تخفيض أسعار البنزين بنحو 25 قرشًا، وبدء وزارة البترول في تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات، طبقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والتي أعلنت عن الأسعار الجديدة للبنزين والمازوت.وأشاد "رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب"، في بيان له اليوم، بقرار التخفيض وهو الثاني في أسعاره خلال شهور قليلة، قائلا: "إن هذا التخفيض ينعكس إيجابا على كل مراحل الإنتاج ونقل السلع وتنقلات المواطنين، كما أنه يراعي الظروف الاستثنائية غير المسبوقة التى تمر بها أسواق النفط العالمية، وكذلك الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية نتيجة أزمة فيروس كورونا".وأشاد بالقرار وبتداعياته الاقتصادية والتنموية، قائلا: "مصر لا تدخر جهدا في التخفيف عن المواطنين بشتى السبل وتعمل على ترشيد الدعم عن الطاقة وإقرار أسعار تراعي مختلف الاحتياجات".