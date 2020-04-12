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الأحد 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس البرلمان مهنئًا بأعياد الأقباط: ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:43 م
الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال،
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خالص التهنئة القلبية للأخوة النواب الأقباط بمناسبة الأعياد المجيدة (أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد)، متمنيا من الله عز وجل أن تعود هذه المناسبات الدينية الجليلة علينا جميعا بالأمن والرخاء.

وأضاف على عبد العال خلال برقية تهنئة للنواب: "ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا في كل المراحل، حفظ الله مصر وشعبها ووقاها من كل مكروه وسوء".

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