رئيس البرلمان مهنئًا بأعياد الأقباط: ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا

وجه الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، خالص التهنئة القلبية للأخوة النواب الأقباط بمناسبة الأعياد المجيدة (أحد السعف، وخميس العهد، والجمعة العظيمة، وسبت النور، وعيد القيامة المجيد)، متمنيا من الله عز وجل أن تعود هذه المناسبات الدينية الجليلة علينا جميعا بالأمن والرخاء.وأضاف على عبد العال خلال برقية تهنئة للنواب: "ستظل وحدتنا الوطنية سلاحنا وسياجنا في كل المراحل، حفظ الله مصر وشعبها ووقاها من كل مكروه وسوء".