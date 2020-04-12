الديهي: معتز مطر يدافع عن تركيا دفاع العاهرة عن بيت الدعارة

قال الإعلامي نشأت الديهي إن مصر دولة تقدس وتقدر العلاقات الدولية، وأزمة فيروس كورونا جائحة دولية لها دبلوماسية خاصة بها توضح من الدولة النبيلة والصديقة، مشيرًا إلى أن مصر أرسلت مساعدات طبية للصين وإيطاليا وسوف ترسل لأمريكا ولجميع الدول، معقًبا:"نحن لدينا مصانع لتصنيع الكمامات، بينما أعداء الدولة المصرية شنوا هجومًا حادًا على مصر لتقديم مساعدات لبعض الدول".وأضاف الديهي مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المُذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن نفس الأشخاص الذين يهاجمون مصر، يهللون لتركيا على فعل هاجموا مصر عليه بالأمس.وتابع أن المذيع الإخواني معتز مطر أُصيب بلهوسة وحصبة على كبر بالأمس، وشن هجومًا ناريًا عليه لحديثه عن إرسال تركيا 3 طائرات تحمل مساعدات طبية لإسرائيل نقلًا عن وكالة بلومبرج، متابعًا: "معتز مطر يدافع عن تركيا دفاع العاهرة عن بيت الدعارة".وأذاع مقطع فيديو لمعتز مطر، أكد خلاله أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الصين في إنتاج المستلزمات الطبية التي تكافح عدوى كورونا، وتقدم مساعدات لـ 30 دولة منها بمقابل مادي ومنها مجانًا، وليس لدى تركيا أزمة في توفير وانتاج المستلزمات الطبية محليًا، معقبًا: "لم أكن اتخيل أن يكون هناك قذارة وحقارة ودناءة بهذا الشكل، شخص يدافع بأكاذيب عن بلد عدو لبلده".وعرض مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يكذب خلاله معتز مطر، قال خلاله: " باسم كل الإنسانية نحن نخوض الآن حربًا شرسة ضد عدو غير مرئي، أصدقائي الأعزاء بسبب هذا الفيروس نواجه أزمة اجتماعية واقتصادية كبرى"، في حين أن الرئاسة التركية أعلنت أنها ستُلبي طلبًا من إسرائيل لتزويدها بمستلزمات طبية خلال أيام، رغم أن معتز مطر كذبه وأكد أن تركيا لم ترسل مستلزمات طبية لإسرائيل.