رئيس الوزراء يعتذر لزوج «طبيبة شبرا البهو»: سنحاسب المخطئ

"سونيا العارف"

أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا تليفونيًا مع الدكتور محمد هنداوي، زوج الطبيبة الراحلة، إثر إصابتها بفيروس كورونا، والتي اعترض أهالي قريتها بالدقهلية على دفنها بمقابرهم، اعتقادًا أنها قد تنقل العدوى، قدم خلاله واجب العزاء في فقيدة الوطن.وقال الدكتور مصطفى مدبولي، للطبيب، في اتصاله، وفق بيان لمجلس الوزراء: "أهاتفك كمواطن مصري قبل أن أكون رئيسًا للوزراء، لأقدم خالص العزاء، وأعتذر لكم بالنيابة عن جموع المصريين، عما صدر من تصرفات مشينة من بعض أهالي قرية شبرا البهو، ومن أخطأ سيحاسب بالقانون، وهؤلاء لا يعبرون سوى عن أنفسهم، بينما جموع المصريين يقدرون جهود الأطقم الطبية، وتضحياتهم، ولن نسمح لأحد بأن يهين أو يتعدى على أي فرد بها".وشدد رئيس الوزراء، على أن المجتمع كله يقدر ما تقوم به الأطقم الطبية من جهود وتضحيات، فهم خط الدفاع الأول في مواجهة فيروس كورونا المستجد، موجها الشكر لجموع العاملين في الحقل الطبي، قائلًا: "لا تلتفتوا لهذه الصغائر، ولا تشغلكم هذه الممارسات والمواقف المشينة من البعض عن معركتكم الشريفة للدفاع عن أبناء وطنكم، فجميعنا نقدركم، ونساندكم، ونصطف معكم، وسينصرنا الله، بإخلاصنا جميعًا وتكاتفنا وتفانينا".على الطرف الآخر، تقدم الدكتور محمد هنداوي، بالشكر لرئيس الوزراء، ولمسئولي الحكومة بوجه عام والذين وقفوا بجواره وساندوه، قائلا: "أتشرف بهذه المكالمة من رئيس وزراء مصر"، فرد الدكتور مصطفى مدبولي: "الشرف لي أنا، وأكرر خالص العزاء، ودعواتنا للطبيبة بأن يسكنها الله فسيح جناته".