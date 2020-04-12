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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

برعاية كورونا .. هل ستنجح صفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل؟

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:38 م
الأسرى بين حماس وإسرائيل
الأسرى بين حماس وإسرائيل
سارة شريف
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أفادت تقارير متداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية أن صفقة تبادل الأسرى المرتقبة بين إسرائيل وحركة "حماس" دخلت مراحلها الأخيرة.

بحسب التقارير فإن بنود الصفقة هي إفراج إسرائيل عن كل السُجناء لديها الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشرة والسجينات، فيما بقى التفاوض حول عدد السجناء من كبار السن، بينما كان الحديث سابقاً يدور عن الإفراج عن كل سجناء صفقة شاليط الذين تم إعادة القبض عليهم عام 2014.

وفي المقابل، تقوم حماس  بإطلاق سراح مواطنين إسرائيليين اثنين، وهم أفرا منغستو وهشام شعبان السيّد اللذين اجتازا الحدود إلى قطاع غزة، وألقت "حماس" القبض عليهما ولم يُعرف مصيرهما حتى الآن، وتقوم بتسليم جثمان جندي إسرائيلي واحد، وتقديم معلومات عن مصير الثاني، حيث تحتجز "حماس" جثتي الجنديين الإسرائيليين هدار غولدين وأورون شاؤول اللذين قتلا خلال عملية "الجرف الصامد" في عام 2014.

وبحسب التقارير تتم صفقة التبادل على مرحلتين، الأولى تتضمن إطلاق سراح الأطفال والنساء مقابل الإسرائيليين الاثنين، ومن ثم إنهاء مسألة الجنديين الاثنين مقابل السجناء من كبار السن.

بدأ الحديث عن صفقة التبادل عندما صرح قائد حماس يحيى السنوار في لقاء تليفزيوني بأن الحركة مستعدة لاقتراح شروط مريحة في مفاوضات إعادة المفقودين والأسرى الإسرائيليين، ثم امتنع السنوار عن تقديم تفاصيل بشأن التنازلات التي يقصدها، وما هي الخطوط الحمراء التي لن يتراجع عنها.

وجاء تصريح "السنوار" في وقت تمارس فيه ضغوط على الحركة لإطلاق فوري لكل الأسرى، خوفاً من إصابتهم بفيروس الكورونا، وهذا هو سبب وصف السنوار الصفقة بأنها عمل إنساني وليست مفاوضات سياسية، فيما نشر ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية بياناً استثنائياً قال فيه إن إسرائيل مستعدة وجاهزة لصفقة كهذه.

وجاء في البيان: "إن منسق شؤون الأسرى والمفقودين الإسرائيلي يارون بلوم وطاقمه، بالتعاون مع هيئة الأمن القومي والأجهزة الأمنية، مستعدون للعمل بصورة بناءة من أجل استعادة القتلى والمفقودين في قطاع غزة وإغلاق هذا الملف، ويدعون إلى بدء حوار فوري من خلال الوسطاء"، وبحسب التقارير فإن الوسطاء هم مصر وروسيا.

حتى الآن، من المبكر اعتبار أن صفقة التبادل جدية بين الطرفين رغم وجود فرصة حقيقية لإتمامهما؛ حماس من جانبها تشعر أن إسرائيل لا تأخذ الأمر بجدية، فتاريخ المماطلة الإسرائيلية مع الحركة في هذا الملف جعل حماس تتشكك في النوايا الإسرائيلية.

من ناحية "التوقيت"، فإن الجمهور الإسرائيلي الذي كان يضغط بقوة لاستعادة جثتي الجنديين الإسرائيليين يبدو الآن مشغولاً بجائحة كورونا ولاتعتبر الصفقة ضمن أولوياته، ولايمارس ضغوطاً لإتمامهما مثل سابقاً، وهو ما يجعل إسرائيل ليست "متلهفة" لإتمامها، وهو كما يبدو سيجبر حماس على تخفيض مطالبها وشروطها لبلورة الصفقة المرتقبة.

كما يبدو أن السنوار أبدى رغبته في إتمام الصفقة كبادرة طيبة حتى تساعد إسرائيل القطاع في مواجهة كورونا، وهو ما ربما سيتأكد قريباً إذا قبلت حماس تخفيض شروطها.

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