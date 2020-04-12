حملة لإزالة المبانى المخالفة بالشروق

كشف المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، عن شن حملات للتصدي للبناء المخالف بالمدينة، مستغلين تداعيات مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا رصد أعمال بناء جارية بقطعتين أرض بالمنطقة المضافة للمدينة بمنطقة "الرابية"، وجرى إزالتها للمرة الثانية اليوم الأحد.وقال الغيطي إنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتمكنت لجنة الإزالة المشكلة بعضوية كل من الجهاز وشرطة التعمير وشرطة المرافق، من إيقاف وإزالة الأعمال، وأسفرت عن إزالة دورين أرضي وأول بدون ترخيص، وتم تحرير محضر المخالفة اللازم.وحذر رئيس جهاز مدينة الشروق، من تنفيذ أعمال مخالفة، مؤكد أنه سيتم التصدي بكل حزم وقوة للمخالفات البنائية، ولن يتم التهاون مع أي مخالفات بهدف الحفاظ على النسق المعماري للمدينة.