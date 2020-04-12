شفاء 6 حالات جدد من كورونا بدمياط

قال الدكتور محمود طلحة، وكيل وزارة الصحة بدمياط، إنه تم إنهاء إجراءات خروج ٦ حالات جدد من مركز التعليم المدني بدمياط الجديدة المخصص لعزل مصابي كورونا، بعد تعافيهم ليكون إجمالي حالات التعافي ٣٨ حالة.وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قد قررت نقل الحالات المصابة بفيروس كورونا إصابة بسيطة إكلينيكيا إلى مركز التعليم المدني بمدينة دمياط الجديدة، حيث سيتم عزل الحالات الإيجابية من المواطنين المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- ١٩" الذين لم تظهر عليهم أعراض مرضية.وأضافت المحافظ أن تلك الحالات ليست بحاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي أو دخول العناية المركزة.وستتم مباشرة تلك الحالات بصفة مستمرة لحين انتهاء فترة العزل المحددة من قبل وزارة الصحة والسكان وكذلك تخصيص المدينة الشبابية بمدينة رأس البر لعزل المخالطين للحالات الإيجابية لحين أيضًا انتهاء مدة العزل المقررة.