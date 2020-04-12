استقالة وزير الداخلية التركى بسبب تفشى كورونا

أعلن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأحد، عن استقالته من منصبه بتغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، وفقا لقناة العربية السعودية.وكانت انتشرت فوضى كبيرة في تركيا خلال الـ48 ساعة الماضية، بسبب حظر التجول المفاجئ، مما أدى إلى تبادل إطلاق النار بين المواطنين أمام المخابز ومحلات الخضار والطعام.وكان صويلو علق على الانتقادات التي وجهت إليه حول قرار فرض حظر تجوال لمدة 48 ساعة بـ31 مدينة تركية.وقال صويلو، في حوار له مع الكاتب بجريدة "حرييت" التركية، أحمد هاكان، ردا على سؤال: "لماذا حدث ذلك وكيف حدث؟ من ناحية توقيت القرار الذي اتخذناه فهو قرار خاص بوزارتنا، أقولها مرة أخرى، لقد تلقيت الانتقادات وقبلتها وأتقبل أيضًا الإهانات".وأضاف: "لقد اتخذنا هذا القرار في عطلة نهاية الأسبوع، لأننا اعتقدنا أن هذا القرار لن يضر بعجلة الإنتاج، وكان هذا القرار مهمًا للغاية. لقد حدثت فوضى في بعض المناطق قبل ساعتين ونصف من بدء الحظر. لم أتوقع ذلك على الرغم من خبرتي، ولكن لم أعتقد أن هذا سيكون مشكلة كبيرة. لقد درسنا أمثلة عديدة لدول أعلنت حظر التجوال قبلها بيومين وثلاثة، وكان هناك عبء كبير على الأسواق ولم نرد أن يحدث هذا هنا أيضًا".وأكد صويلو أن حظر التجوال سينتهي ليلة يوم الأحد الساعة 12:00 صباحًا، ولن يتم تمديده إلى أسبوع آخر.