الأردن: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، تسجيل 8 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 389 إصابة.وأوضح وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، أنه تعافي 24 حالة مصابة، ليصل إجمالي حالات التعافي إلى 192 حالة.ومن جهته، قال وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة: "إن الحكومة الأردنية قررت الاستمرار بتعطيل المؤسسات الحكومية حتى يوم 30 من الشهر الحالي".