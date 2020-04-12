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الأحد 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 28 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بدمياط

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:29 م
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حسام فهمي
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تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، أعمال الحملات الموسعة لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى للبناء المخالف طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتعامل بكل قوة مع محاولات استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية خلال تطبيق فترة الحظر التي جاءت ضمن التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكدت المحافظ أنه تم خلال الحملة التي نفذتها محافظة دمياط اليوم الأحد بنطاق مركز كفرالبطيخ تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد، السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، إزالة عدد ١١ حالة تعدٍ على أراضي أملاك دولة تابعة لولاية الري عبارة عن أكشاك ومقاهٍ ومحال على مساحة ٤٠٠ متر، بالإضافة إلى إزالة ١٧ حالة تعدى أخرى على أرض أملاك دولة تابعة أيضًا لولاية الري عبارة عن تشوينات على مساحة ١٨٦٣ مترا بقرية الركابية.

وأضافت محافظ دمياط أنه تمت إزالة حالتى بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بقرية القفاصين التابعة للوحدة المحلية بقرية البساتين عبارة عن مخزنين من الطوب الأحمر على ارتفاع ثلاثة أمتار بداخلهما حجرة من الطوب ودورة مياه، حيث يقام كل مخزن منهما على مساحة ٤٤٤ مترا فضلا عن إزالة حالة بناء بالمخالفة خارج الحيز العمراني بعزبة أبوالعز على مساحة ١٢٠ مترا ليصل إجمالي المساحة الخاصة بتلك الإزالات ٣٢٧١ مترا.

وأكدت الدكتورة منال عوض اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين وتكثيف المتابعات لفرض هيبة الدولة وعدم السماح لأى حالات تعدٍ لافتة إلى استمرار تنفيذ الحملات المكبرة والإسراع في تنفيذ الإزالات، كما أشارت الى أنه سيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية طبقا لما أقره الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

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