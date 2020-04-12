شبكتا غاز وطرق لمشروعين بالمنيا الجديدة

قال المهندس محمد مصطفى أحمد؛ رئيس جهاز مدينة المنيا الجديدة، إنه جار تنفيذ استكمال أعمال الطرق بمنطقة الـ140 فدانا بامتداد التوسعات الشمالية المحصورة بين منطقة "ابني بيتك 3" وطريق "المنيا-القاهرة" الصحراوي -منطقة مشروع سكن مصر-، فضلا عن أعمال طرق أخرى بمشروع الإسكان الاجتماعي، وشبكة الغاز الرئيسية بمشروع "جنة" للإسكان الفاخر والمركز الترفيهي.وأكد أحمد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، تواصل العمل على مدار الأسبوع لسرعة إنهاء الأعمال المذكورة في المواعيد المحددة، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بمواقع العمل، بناء على تعليمات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والالتزام بسير الأعمال بمدينة المنيا الجديدة.