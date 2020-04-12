متبرع يساهم بجهاز تنفس صناعي وإصلاحات بمستشفى سوهاج العام

سلمت مؤسسة المنى للتنمية، بمستشفى سوهاج العام، جهاز تنفس صناعي عن طريق أحد المتبرعين للجمعية للمساعدة فى إنقاذ المرضى.وتم تسليم الجهاز اليوم للدكتور رفاعي أحمد محمد مدير مستشفى سوهاج العام فى وجود الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بسوهاج ومنى صدقي مازن رئيس مجلس إدارة مؤسسة المنى وعدد من أطباء المستشفى.وتكفل المتبرع أيضًا بالمساهمة في احتياجات وإصلاحات الصرف الصحي بالمستشفى وبعض المواد الأخرى من تجهيزات للغرف وأجنحة المرضى.وقدم الدكتور هاني جميعه الشكر الجزيل لرجل الأعمال الخير المتبرع بجهاز التنفس.