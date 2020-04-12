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الأحد 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط 196 مخالفة تموينية بدمياط

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:23 م
مخالفة تموينية
مخالفة تموينية
حسام فهمي
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تحركت حملات مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، لإحكام الرقابة على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز والتأكد من توافر السلع التموينية والأساسية وتيسير حصول المواطنين عليها والتصدى لكافة الممارسات الاحتكارية التى قد يرتكبها بعض التجار، خلال تلك الفترة وكذلك رصد أى مخالفات والتخلص من السلع الرديئة والمنتهية الصلاحية.

وأسفرت الحملات التى تم تنفيذها، عن تحرير عدد ١٩٦ محضرا، جاء من بينها عدد ٨٣ محضرا للمخابز لوجود مخالفات تتعلق بنقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة، بالإضافة إلى ١٠٩ محاضر للأسواق بعد رصد مخالفات، جاء من بينها عدم الإعلان عن الأسعار والإدارة بدون ترخيص وعدم وجود شهادات صحية، وأخيرًا تحرير عدد ٤ محاضر لمستودعات الغاز لعدم الاعلان عن الأسعار، كما قامت المديرية أيضا بسحب عدد ٩ عينات من النخالة والقمح والدقيق.

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