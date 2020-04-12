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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التخطيط» توضح شروط حصول العمالة المتضررة من «كورونا» على منحة

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:16 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح _ دعاء جابر
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أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه لابد أن يكون هناك تكامل بين كل جهود مؤسسات الدولة المصرية، لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية التى يمر بها العالم، موضحة أنه تم تجميع أسماء العمالة المتضررة من تلك الأزمة بقاعدة بيانات تم تنقيتها؛ مع وضع معايير الاستحقاق.

تابعت السعيد: أن أهم تلك المعايير تتمثل فى أن تكون هذه الفئات غير مستفيدة من مبادرات أو منح أخرى من الدولة المصرية سواء تكافل وكرامة، أو معاشات، لافتة إلى أنه كان هناك تكرار في الأسماء، وكان هناك تسجيل لبيانات أشخاص متوفين، وهذه البيانات تم استبعادها.

وفيما يتعلق بأعداد الأسماء المسجلة على قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة، أفادت السعيد أن أعداد الأسماء على قاعدة البيانات وصلت حتى الآن إلى 1،5 مليون اسم، مؤكدة أهمية تكاتف وتكافل فئات المجتمع مع بعضها البعض في ظل هذه الأزمة، والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع.

وأضافت السعيد أن الدولة المصرية تضع باستمرار أموالا في حسابات العمالة المتضررة من أزمة فيروس كورونا المستجد، كما تم فتح باب التبرع للمؤسسات والأفراد، لتخفيف الأعباء على المواطنين في قطاعات الدولة المختلفة، موضحة أن رقم الحساب هو "2030" ومتاح في جميع فروع بنك مصر.

وحدد الوزراء آلية صرف المنحة اعتبارًا من غد الاثنين وحتى يوم الخميس، من خلال رسالة نصية سوف تصل إلى المستحق علي هاتفه المسجل عند تسجيل بياناته خلال المنظومة الإلكترونية لوزارة القوي العاملة، تحدد موعد ومكان الصرف، من خلال 5700 منفذ وفرع، للبريد وبنك التنمية والائتمان الزراعي المصري، فضلا عن 600 مدرسة لصرف المنحة للمستحقين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد بمقر وزارة الدولة للإعلام بحضور وزراء القوي العاملة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدولة للإعلام، لاستعرض إجراءات صرف المنحة التي قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي صرفها للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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