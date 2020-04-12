أحمد موسى: ما فعلته مصر في أزمة كورونا «ملحمة تُدرس»

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات الدولة في مواجهة فيروس كورونا، والحد من انتشاره، كي لا نصل لمراحل صعبة.وقال موسى خلال «برنامج على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «ما فعلته مصر في أزمة كورونا يدرس وأتمنى توثيق إجراءات الدولة في هذه الملحمة لعرضها على الرأي العام».ووجه موسى التحية إلى أهالي قرية شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ بعد تطبيق الإجراءات الوقائية خلال توديع جثمان سيدة توفيت إثر إصابتها بكورونا، معلقا «هذه هي أخلاقيات الشعب المصري».وعلق موسى على إطلاق اسم الدكتورة سونيا عبد العظيم عارف على مدرسة ابتدائية بقرية شبرا البهو بمحافظة الدقهلية، بعد واقعة محاولة البعض دفن جثمانها بالقرية إثر وفاتها بعد الإصابة بكورونا، موجها التحية إلى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة بعد إطلاق اسم الدكتورة سونيا على أحد المواقع بالجامعة.كما وجه موسى التحية إلى أهالي قرية شباس عمير بمحافظة كفر الشيخ بعد تطبيق الإجراءات الوقائية خلال توديع جثمان سيدة توفيت إثر إصابتها بكورونا، معلقا «هذه هي أخلاقيات الشعب المصري».