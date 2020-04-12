إتاحة المشروعات البحثية لـ«أولى وتانية ثانوى» بالخارج غدًا

تتيح ⁦وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غدًا الإثنين، المشروعات البحثية لطلبة الصفين الأول والثاني الثانوى لأبنائنا في الخارج، وطلاب المنازل أيضًا، وذلك عبر موقعها الإلكتروني.وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني -في تصريحات سابقة- أنه سيتم فتح المكتبة الرقمية لأبنائنا في الخارج، موضحًا أنه قد تم تبليغ السفارات بجميع التعليمات⁦.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التعليم، أعلن إلغاء امتحانات هذا العام لأبناء الخارج، واستبدالها بمشروعات بحثية، بسبب تعليق الدراسة في الدول المقيمين بها، كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.