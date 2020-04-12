رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 12 أبريل 2020 الموافق 19 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الغربية: استقبال 93 مريضًا بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إبيار

الأحد 12/أبريل/2020 - 08:10 م
مستشفى إبيار
مستشفى إبيار
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
طباعة
تابعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تشغيل وحدات الغسيل الكلوي بمستشفي إبيار المركزى بكامل طاقتها اليوم، بعد الانتهاء من كافة التوصيلات المطلوبة وخطوط المياه اللازمة لتشغيل جميع وحدات الغسيل الكلوي بعد نقلها من مستشفى كفرالزيات العام، والتي تم تحويلها إلى مستشفى للعزل والحجر الصحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.

وأشارت الدكتورة فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إلى أنه تم متابعة أول يوم لتشغيل ماكينات الغسيل الكلوي التي تم نقلها من مستشفى كفر الزيات (بعد عزلها)، حيث تم التشغيل الكامل للوحدة وتم استقبال 93 مريضا، وإجراء الغسيل الكلوي اللازم لهم بواقع 31 مريضا في دورة الغسيل في المرة الواحدة.

ولفتت إلى أنه يتم استقبال المرضى بواقع 3 دورات خلال اليوم وتم الاطمئنان على حالة المرضى بحضور الدكتور عبدالعال قوزع رئيس قسم الكلى بالمستشفى وتذليل أي عقبات تواجههم، والتأكيد على الالتزام بمواعيد جلسات الغسيل الكلوي المحددة لكل مريض وفق جدول معد بمواعيد محددة حرصا على صحة المرضى وكذلك تواجد الأطباء وأطقم التمريض، ورفع كفاءة معمل التحاليل لإجراء التحاليل اللازمة للمرضى.

وكان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أكد أنه تم التواصل مع مرضى الغسيل الكلوي بكفر الزيات بعد نقل وحدات الغسيل إلى مستشفى إبيار المركزى لتذليل كافة المعوقات من خلال مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوفير وسائل مواصلات لنقل جميع مرضى الكلى فى جميع النوبتجيات والتمريض من كفر الزيات إلى إبيار بمواعيد محددة لرفع المشقة عن مرضى الكلى، كما تم توفير مواتير مياه توفير لرفع المياه إلى ماكينات الغسيل الكلوي.

موضوعات متعلقة

استقالة وزير الداخلية التركى بسبب تفشى كورونا

فرنسا تسجل 561 وفاة جديدة بكورونا

والدة طبيبة الدقهلية تروى تفاصيل موجعة بشأن دفن ابنتها

429 إصابة كورونا جديدة بالسعودية ووفاة 59

الصور

image description

أطفال يتحدون كورونا بزينة رمضان

image description

محافظ الدقهلية يتفقد تطوير ميدان الشيخ حسانين (صور)

image description

إنارة برج القاهرة بـ"stay safe" و"احمي نفسك"

image description

للوقاية من كورونا.. تعقيم حديقة الحيوانات بالجيزة

image description

حملات إزالة للاعتداءات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية بالعياط

الأكثر قراءة

429 إصابة كورونا جديدة بالسعودية ووفاة 59

الصحة: 126 إصابة جديدة بكورونا.. و13 وفاة

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2020.. قبض الـ500 جنيه

استقالة وزير الداخلية التركى بسبب تفشى كورونا

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

السيسي: «نحتاج لمزيد من الجهد لتخطي هذه المرحلة»

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

أيام زمان

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

عقدة طه حسين.. هكذا علق على إصابته بالعمى لأول مرة: «هل يمكن أن أقود سفينة؟»

سر رفض عادل إمام المشاركة فى أفلام يوسف شاهين

قبل علاقتها بـ عمر الشريف.. فاتن حمامة أسهمت في نجاح فنان كبير

نجم الساعة

أغرب صلح في التاريخ بين زوج وزوجته: «بطله الموسيقار عبد الوهاب وأغنية هان الود»

الصحة

على غرار الإيدز.. كورونا يهاجم جهاز المناعة

«الأطباء العرب»: جثمان المتوفى بكورونا لا ينقل العدوى بعد الدفن

قوة «قبضة اليد» تشخّص مرض السكري مبكرًا

الشاى الأخضر يساعد فى علاج حساسية الطعام

منوعات

وفاة الممثل البريطانى تيم تايلور بعد إصابته بكورونا

تردد قناة روتانا كوميدي Rotana Comedy على النايل سات 2020

الزواج عن بعد في الإمارات: المأذون والعريس عبر «الفيديو»

مرحاض «ذكي» لاكتشاف دلالات الأمراض في الفضلات البشرية

مقالات الرأي
د. منى حلمى
أخرج قليلًا من حصار «الفيروس» وأتنفس نسمات عادل خيرى المنعشة المبدعة
مؤمن المحمدي
كيف ظهرت القراءات؟
ماجد حبته
شهداء كورونا.. والقرى المظلوم أهلها
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
السيسي.. أيقونة الطمأنينة والأمان
المزيد

الثقافة

خلف جابر فى القائمة القصيرة لجائزة «الأبنودى» لشعر العامية

«الثقافة الفلسطينية» تنظم حفلًا غنائيًا لـ باسل زايد غدًا

إبراهيم الجهني ينتهي من الأعمال الشعرية الكاملة في فترة العزل

أماني عبدالرحمن: أستعد لكتابة روايتي في عزلتي