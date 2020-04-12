الغربية: استقبال 93 مريضًا بوحدة الغسيل الكلوى بمستشفى إبيار

تابعت مديرية الصحة بمحافظة الغربية تشغيل وحدات الغسيل الكلوي بمستشفي إبيار المركزى بكامل طاقتها اليوم، بعد الانتهاء من كافة التوصيلات المطلوبة وخطوط المياه اللازمة لتشغيل جميع وحدات الغسيل الكلوي بعد نقلها من مستشفى كفرالزيات العام، والتي تم تحويلها إلى مستشفى للعزل والحجر الصحي لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية والدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية.وأشارت الدكتورة فايزة راغب مديرة الإدارة الصحية بكفر الزيات، إلى أنه تم متابعة أول يوم لتشغيل ماكينات الغسيل الكلوي التي تم نقلها من مستشفى كفر الزيات (بعد عزلها)، حيث تم التشغيل الكامل للوحدة وتم استقبال 93 مريضا، وإجراء الغسيل الكلوي اللازم لهم بواقع 31 مريضا في دورة الغسيل في المرة الواحدة.ولفتت إلى أنه يتم استقبال المرضى بواقع 3 دورات خلال اليوم وتم الاطمئنان على حالة المرضى بحضور الدكتور عبدالعال قوزع رئيس قسم الكلى بالمستشفى وتذليل أي عقبات تواجههم، والتأكيد على الالتزام بمواعيد جلسات الغسيل الكلوي المحددة لكل مريض وفق جدول معد بمواعيد محددة حرصا على صحة المرضى وكذلك تواجد الأطباء وأطقم التمريض، ورفع كفاءة معمل التحاليل لإجراء التحاليل اللازمة للمرضى.وكان الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، قد أكد أنه تم التواصل مع مرضى الغسيل الكلوي بكفر الزيات بعد نقل وحدات الغسيل إلى مستشفى إبيار المركزى لتذليل كافة المعوقات من خلال مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال لتوفير وسائل مواصلات لنقل جميع مرضى الكلى فى جميع النوبتجيات والتمريض من كفر الزيات إلى إبيار بمواعيد محددة لرفع المشقة عن مرضى الكلى، كما تم توفير مواتير مياه توفير لرفع المياه إلى ماكينات الغسيل الكلوي.