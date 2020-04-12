الجدعان.. كيف يحارب شباب البرنامج الرئاسى «كورونا»؟

نهى الوسيمى: «يلا خير» لتوزيع الأغذية على عمال اليومية ودور المسنين

أحمد صالح: إنتاج 300 فيديو «أنيميشن» لتوعية صغار السن بخطر الفيروس القاتل

هيثم صابر: برامج تأهيل نفسى لمواجهة الوصمة الاجتماعية للمرضى

هند عبدالحليم: إجراءات لتخفيف آثار الأزمة بالجيزة

كراسى انتظار عند البنوك وتنظيم صرف المعاشات بقنا والبحيرة

الأكاديمية الوطنية للتدريب: حملات لنشر العادات الصحية السليمة

اصطف المصريون، حكومة وشعبًا، فى مواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد»، وسارعت مختلف الجهات على المستوى المؤسسى والأفراد لتقديم يد العون بهدف عبور الأزمة والتخفيف من آثارها السلبية.وكان لشباب البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة دور كبير فى إطلاق مبادرات مختلفة تنوعت بين تقديم مساعدات عينية للعمالة غير المنتظمة والتركيز على التوعية والدعم النفسى لمكافحة الوصم المجتمعى للمصابين بالمرض أو المتعافين منه أو حتى أولئك ممن غيّبهم الموت، مع تدشين مبادرات للتوعية بالعادات الغذائية السليمة التى تسهم فى تقوية الجهاز المناعى لمساعدة المصاب على مقاومة الفيروس.«الدستور» التقت عددًا من شباب البرنامج الرئاسى للحديث بتفاصيل أكثر عن المبادرات وخطة مواجهة «كورونا».عندما تم فرض حظر التجوال، فكرت الدكتورة نهى الوسيمى، خريجة الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى، فى العمالة غير المنتظمة وكيف يمكن مساعدتها، لكونها أكثر الفئات تضررًا من ذلك الحظر، ومن هنا جاءت مبادرتها.تقول «الوسيمى»: «انقطع رزق العامل البسيط الذى يكسبه يوميًا، ففكرت: لماذا لا نساعد هؤلاء العمال؟، وشاركتنى فى الفكرة المهندسة ريماس محسن، من الإسكندرية، وقررنا تخصيص شنط تحتوى على مواد غذائية وأدوية ووزعناها على المتضررين».وأضافت أن اسم المبادرة «يلا خير»، وأن «ريماس محسن» بدأتها بالإسكندرية، بتوزيع شنط مواد غذائية، فقررت تبنيها فى البحيرة بمساعدة الأهالى وبعض أصحاب المصانع ونقابة المهندسين الفرعية.وأوضحت: «فى البحيرة انطلقت المبادرة على مراحل، الأولى انتهينا منها وشملت: توزيع شنط مواد غذائية على العمالة غير المنتظمة المتضررة من الأزمة، وتوفير مواد مطهرة وشنط مواد غذائية وعسل نحل ومستلزمات أخرى على دار رعاية كبار السن بالمحافظة».وقالت: «أضفت المواد المطهرة للشنط، وأيضًا العسل لرفع مناعة كبار السن فهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ودعّمنى أهالى البحيرة ورجال الأعمال وأصحاب المصانع الذين لم يتأخروا فى توفير أى شىء وساعدونى فى إعداد الشنط وتوزيعها على أكبر عدد من المتضررين».ولكون «الوسيمى» طبيبة بيطرية، فهى تشير إلى أن التوعية الكافية للمواطنين تجعلهم يحافظون على حيواناتهم الأليفة بدلًا من الاستغناء عنها، إذ لم يثبت حتى الآن أن الحيوانات سبب نقل الفيروس، متمنية أن ينتهى هذا الكابوس الذى أصاب الكثيرين بالرعب.ابتكر الدكتور أحمد محمود صالح، خريج الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسى مدرس مساعد بكلية التربية النوعية جامعة الفيوم، طريقة جديدة لتوعية المواطنين بخطر الفيروس عن طريق تسخير الأدوات التى يستخدمها فى الجامعة لخدمة المجتمع.وأوضح «صالح»: «هذه مبادرة أطلقها قسم تكنولوجيا التعليم بالكلية، وتهدف لتوظيف أدوات ومحتوى التعليم الإلكترونى بشكل إيجابى لخدمة المجتمع، ومنها إنتاج فيديوهات الكارتون (أنيميشن) للتوعية بخطر فيروس كورونا».وقال: «تم تدريب الشباب المشارك فى المبادرة خاصة شباب الفرقتين الثانية والثالثة على برنامج إنتاج فيديوهات الأنيميشن، إضافة إلى توظيف ما درسه فى الفصول الدراسية السابقة من برامج بالقسم، وتم إنتاج أكثر من ٣٠٠ فيديو، موجهة إلى صغار السن أكثر من البالغين، لذا فإننا تناولناه بشكل كارتونى، خاصة أن الصغار فى حاجة كبيرة للتوعية».وأشار إلى أن فيديوهات الكارتون تستهدف توعية المجتمع المصرى بالفيروس من حيث التعريف به وطرق انتشاره وكيفية الوقاية منه، وبعد عملية الإنتاج تم إعداد قنوات العرض على الجمهور «صفحة وجروب على فيسبوك، قناة على اليوتيوب، موقع إلكترونى، وبريد إلكترونى»، مشيرًا إلى أنه يتم رفع إنتاج أعضاء المبادرة أولًا بأول بشكل يومى على قنوات التواصل.وقال: «لن تقتصر المبادرة على الحدث الحالى فقط وهو التوعية ضد فيروس كورونا، وإنما سيتم توظيفها بشكل دائم ومستمر لخدمة المجتمع ونشر محتوى إيجابى ومدقق على الويب وعلى مواقع التواصل الاجتماعى، وفى نفس الوقت سُيعرض بشكل جديد يجذب انتباه المشاهدين والمستمعين»، لافتًا إلى أنه يسهم فى إطلاق منصات تعليمية لخدمة التعلم عن بُعد بالتعاون مع كليات أخرى.قال الدكتور هيثم صابر، إخصائى مايكروبيولوجى فى جامعة الأزهر مدير معامل فى جنوب إفريقيا، إنه يشارك أصدقاءه من القطاع الصحى فى البرنامج الرئاسى فى جمع المعلومات عن وفيات القطاع الطبى وإجراء الأبحاث للوصول إلى سبل الحماية المناسبة لضمان سلامة هذه الفئة التى تعتبر خط الدفاع الأول فى الحرب ضد الأمراض.وأضاف: «جهزنا برامج توعوية وتأهيل نفسى، لنجابه الوصم الاجتماعى للمرضى، الذى لاحظناه مؤخرًا فى تعامل بعض الأشخاص مع متعافين من كورونا أو رفضهم دفن جثث المتوفين بسبب المرض».وذكر أنه قدّم ورقة بحثية لحكومة زامبيا، حيث يقيم، لإجراء فحوصات شاملة لأفراد القطاع الطبى.وقال: «منظمة الصحة العالمية أقرت ٣ فحوصات للكشف عن فيروس كورونا، لكننى حصلت على موافقة من معهد الصحة العامة بزامبيا لبدء التشخيص والتفريق بينه وبين الإنفلونزا عن طريق ٥ فحوصات».وتابع: «أعمل مع معهد الصحة العامة فى زامبيا، ومن خلاله أحث المواطنين على الاهتمام بالنظافة الشخصية خاصة غسيل الأيدى وتعقيم الأدوات، وأشارك فى تدريب الأطباء على التعامل مع الحالات المرضية وكيفية استخدام أدوات الحماية الطبية».قالت هند عبدالحليم، نائب محافظ الجيزة خريجة البرنامج الرئاسى، إن هناك تنسيقًا واسعًا مع مؤسسات المجتمع المدنى للتخفيف من آثار أزمة «كورونا»، خاصة فى المناطق التى جرى وضعها تحت الحجر الصحى.وأضافت أنها وفى هذا الإطار زارت قرية المعتمدية التابعة لمركز كرداسة بمحافظة الجيزة بعد عزلها عقب ظهور إصابات بـ«كورونا» فيها، مشيرة إلى توفير جميع احتياجات القرية وتم توزيع كراتين من المواد الغذائية مجانًا كمساهمة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وأشارت إلى أنها تركز على الأنشطة التوعوية فيما يتعلق بـ«كورونا» من خلال ملصقات تشرح أعراض المرض وطرق الوقاية منه يتم نشرها فى الشوارع.وشددت على أن أجهزة محافظة الجيزة تسخر جهودها للتأكد من تطبيق قرارات رئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتباعد المجتمعى، وتتابع أوضاع المستشفيات لمنع تزاحم المواطنين.أطلق شباب البرنامج الرئاسى بمحافظة قنا مبادرة لتخفيف الزحام على فروع البنوك وماكينات الصرف بمراكز فرشوط ونجع حمادى ودشنا، لمنع انتشار العدوى بين المواطنين.وتمثلت المبادرة فى تخصيص ١٠٠ كرسى للانتظار إلى جانب ٥ منظمين من الشباب عند كل فرع من فروع البنك الأهلى، و٥٠ كرسى و٤ منظمين عند كل فرع لـ«بنك مصر»، ومثلها عند فروع بنكى الإسكندرية والقاهرة.وشاركت مجموعة من شباب البرنامج الرئاسى فى تنظيم عملية صرف المعاشات بمحافظة البحيرة، عبر تسهيل وتنظيم عملية الصرف لتخفيف العبء عن كاهلهم.ووزع الشباب أنفسهم على بعض نقاط التوزيع بمراكز دمنهور وكوم حمادة وإيتاى البارود والمحمودية وأبوحمص ورشيد وكفرالدوار وبدر، كما أجروا حملات لتوعية المواطنين بمخاطر الفيروس وطرق الوقاية منه، مع توزيع المطهرات والمواد المعقمة على المواطنين.بدأت الأكاديمية الوطنية للتدريب حملة توعية للوقاية من الفيروس ونشر العادات الصحية السليمة ووسائل الوقاية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى إعداد قوافل تطوعية من متدربيها ومدربيها وموظفيها لدراسة الأوضاع الحالية، والبحث عن الحلول لتفادى ما أصاب البلاد الفترة الماضية. وأطلقت الأكاديمية الوطنية للتدريب أحدث مبادراتها تحت عنوان «المبادرة الرقمية ٢٠٢٠»، وتتضمن منصة تدريب عامة تعد الأولى من نوعها فى مصر، وتهدف إلى توفير قنوات رقمیة متعددة لتخدم أدوار الأكادیمیة التدریبیة والمعرفیة، وضمان استمرار دورها التدريبى خلال الفترة المقبلة والمتزامنة مع الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لحماية البلاد من انتشار «كورونا».